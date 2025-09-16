Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью ТАСС отреагировала на обвинения из Кишинева о якобы использовании Россией священников РПЦ и ботов против молдавских выборов, ответила на вопрос о возможности встречи Лаврова и Рубио в Нью-Йорке и объяснила, почему в Евросоюзе стремятся ограничить въезд россиян

— Мария Владимировна, меньше двух недель остается до выборов в Молдавии. На днях президент республики Майя Санду заявила, что Россия использует священников РПЦ и ботов для того, чтобы влиять на результаты выборов. Как к таким заявлениям можно относиться?

— Я думаю, что к этому надо относиться как к уничтожению режимом Санду любых проявлений демократии, я бы брала даже шире — просто элементарного понимания свободы и прав человека. Вот и все. Видимо, в их парадигме демократия и свобода имеют только ультралиберальный оттенок, когда свободными считаются только те, кто думает так, как им сказано думать, — по методичкам, по указке. Видимо, те, кто думает иначе, вне зависимости от того, большинство это или меньшинство, свободными считаться на территории Молдавии больше не могут.

Но, в принципе, все это уже в истории было и было даже предсказано. И все, к сожалению, антиутопии, которые писатели-футуристы посвящали развитию ультралиберальной и вообще либеральной демократии и либерализму, приходили к одному и тому же: что от заявлений, посвященных правам человека, свободе слова, либерализм так или иначе будет мутировать в сторону жесточайших диктатур, которые не сравнятся даже с теми системами, которые исповедуют монархию или какие-то другие способы организации государства и реализации власти. Вот именно либерализм в его западном разливе XX–XXI века и являет худшие практики диктатуры и просто какого-то человеконенавистничества. Вот, мне кажется, это идет в этом же русле.

Второй момент. Мы же прекрасно понимаем, что православие да и христианство в целом сейчас находятся буквально в состоянии такого гонения, которому подвергались первые миссионеры. Вот точно так же сейчас находятся в таком же положении те, кто исповедует или является частью христианской и православной церкви. Мы же видим это на примере не только Молдавии. В их повестке, в том числе, и изничтожение христианства, православия в частности.

Пожалуйста, Украина — уже проводит анализы останков, как они называют это, а мы называем это мощами святых. Эксгумируют, как они это говорят, а мы говорим — варварски разграбляют раки и захоронения, поделили церковь, не имея на то полномочий, на правильных и неправильных священников, преследуют служителей православной церкви, уничтожают все, что связано с каноническим православием, переписывают уже буквально на ходу и обряды, и традиции и т.д.

Пожалуйста, Франция — можно было сколько угодно ставить это под сомнение до того момента, пока весь мир не увидел, какому глумлению подверглось христианство в ходе открытия и закрытия Олимпийских игр, когда никто этого и не скрывал, когда это было заявлено на весь мир. Много можно привести примеров. Поэтому, к сожалению, это тоже одна из черт вот этой ультралиберальной повестки.

— Совсем скоро предстоит неделя высокого уровня Генассамблеи ООН, и новый председатель Генассамблеи Анналена Бербок уже отметилась некоторыми заявлениями, в том числе высказалась про Украину и допустила, что после окончания переговорного процесса там могли бы появиться миротворцы ООН. Входят ли в ее мандат такие заявления и как их воспринимают в Москве?

— Вы понимаете, проблема современных западных демократий заключается в том, что они рекрутируют на посты людей, которые не являются не то что профессионалами в этой сфере. Они вообще не являются никакими профессионалами. Никто до сих пор не может сказать, какое у нее точно образование, чему она точно училась, каков ее уровень владения знаниями по диплому, соответственно. Что касается ее профессиональных навыков как дипломата, то эту оценку ей дал даже немецкий народ, вне зависимости от своих политических взглядов, который ее просто с позором провожал с той должности, которую она много лет занимала, нанеся внешней политике Германии катастрофический ущерб.

То, что этот человек оказался на таком посту в год юбилея Победы во Второй мировой войне, в Великой Отечественной войне, в год юбилея создания по итогам Второй мировой войны Организации Объединенных Наций, — это позор, это тоже какая-то, знаете, дьявольская усмешка, когда восседает на трибуне или за трибуной Генеральной Ассамблеи ООН, в кресле председателя ГА, человек, который заявил публично, что гордится "подвигами" своего деда — подвиги берем в кавычки, потому что дед служил Третьему рейху. Это все из одного и того же проблемного списка.

По поводу мандата, который у нее есть, — я боюсь, что она даже таких слов не знает. Для нее это очередная трибуна, очередной микрофон, в который она может абсолютно безответственно, исходя из своих — а теперь мы знаем каких, теперь мы это знаем наверняка — идеологических предпочтений, нести все что угодно. Она не понесла никакой ответственности за то, что сотворилось в Германии. Видимо, она полагает, что то же самое она сможет делать и целый год, находясь в зале Генеральной Ассамблеи ООН. Я бы посоветовала ей почитать Устав Организации Объединенных Наций, но, на мой взгляд, это бесполезно.

— В отношении Генассамблеи, недели высокого уровня, хотелось бы тоже уточнить, возможна ли там встреча Сергея Викторовича Лаврова с Марко Рубио, готовятся ли такие контакты?

— Прорабатывается график двусторонних встреч главы российского внешнеполитического ведомства. Я не хотела бы забегать вперед, но при этом не хочу вас и разочаровывать.

— В последние дни сначала Испания перестала принимать заявления в визовом центре в России, потом были данные, что Германия ужесточает критерии, но потом их уточнили. Тем не менее подобные меры обсуждаются в контексте 19-го пакета санкций ЕС. Почему вдруг в Европе сейчас начали об этом так активно говорить?

— Очень просто. Потому что им нужно продолжать создавать у своих граждан ощущение некой угрозы со стороны России.

Ситуация на Украине для них патовая, признавать свои ошибки они не хотят, возможно, просто и не могут. Соответственно, каким-то образом нужно поддерживать на плаву тезис о вот этой самой якобы российской агрессии

Со стороны Вашингтона полноформатной риторики в пользу русофобии они не слышат, они не окормляются поддержкой своих кровожадных планов в той степени, в которой это было. Им нужно компенсировать это чем-то.

Они, соответственно, придумывают истории, провокации на белорусской границе, как это делает Польша, закрывая границу со своей стороны. Они придумывают тезисы, о которых говорил [канцлер ФРГ Фридрих] Мерц не так давно. О том, что якобы Россия в киберпространстве им чем-то угрожает. Они говорят это устами [президента Франции Эмманюэля] Макрона, который опять рассказывал про то, как и над кем надо одержать победу.

Посмотрите, что несет [президент Финляндии Александер] Стубб про 1944 год, про то, что якобы Финляндия тогда победила и сейчас знает, как разрешить ситуацию. И через визовые манипуляции вопреки собственным же обязательствам этого не делать, а такие обязательства они взяли на себя в рамках ОБСЕ, они продолжают поддерживать этот градус русофобии. Нечего предъявить ни своим избирателям, ни своим гражданам, ни в сфере экономики, ни в сфере геополитики, ни в сфере культуры, науки и искусства. Этот градус русофобии поддерживается таким искусственным способом.

— Будет ли РФ отвечать на такие действия ЕС?

— Если речь идет об угрозах ввести меры для чуть ли не блокады российских дипломатов, мы неоднократно говорили, что это сделаем. По всему остальному надо будет смотреть на конкретные шаги. Мы всегда отвечаем исходя из собственных национальных интересов.

Единственный вопрос, который мне действительно непонятен, — зачем это все называть "пакетами"? Можно просто назвать конвейером один раз и успокоиться. Будет, мне кажется, ближе к истине, все поймут, что это действительно некий невыключающийся станок, и хотя бы не запутаются. Очередной конвейер антироссийских санкций. Будет адекватно ситуации, и, наверное, будет одно из немногого, в чем они не соврут.

— В визовой сфере есть и позитивные новости. Китай ввел на год безвизовый режим для граждан России. Как бы вы оценили этот шаг с точки зрения двусторонних отношений?

— Начинается новый этап в двусторонних контактах с Китаем, связан он с инициативой китайской стороны по введению безвизового режима для определенной категории граждан России сроком на 30 дней. Это в первую очередь касается туристов, людей, которые посещают знакомых, друзей и т.д. При этом это не относится к сфере журналистики, другим категориям. Там визы сохраняются. Но это дает возможность действительно посещать Китай в туристических целях. Я могу подтвердить, что был колоссальный спрос на посещение Китая в последние годы.

Я считаю, этой мере, скорее всего, больше всего обрадовался уважаемый посол Чжан Ханьхуэй, который таким образом получил передышку. (Улыбается.) Потому что посольство Китая в Москве, непосредственно консульский отдел работал на полную мощность. Я думаю, что намного превышая вообще свои физические возможности. За это им большое спасибо, что с учетом тех потребностей, которые возникли и у наших бизнесменов, и у наших ученых, и у наших туристов, китайское посольство и консульские сотрудники посольства Китая действительно делали просто невероятные вещи, всегда шли навстречу. Можете себе представить, какой там был поток. Поэтому я думаю, что это мера, которая действительно отвечает чаяниям наших стран.

Мы, соответственно, тоже оперативно выдаем визы. У нас есть электронная виза, которая буквально за считаные дни позволяет со схожими целями, с туристическими целями въезжать в нашу страну. То есть мы тоже к этому моменту пришли с неплохими результатами со своей стороны.