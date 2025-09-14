Мера носит пробный характер и будет действовать до 14 сентября 2026 года

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Безвизовый режим для граждан РФ, направляющихся в Китай, вступает в силу 15 сентября. Россияне с обычным загранпаспортом смогут посещать страну без оформления визы сроком до 30 дней.

Мера носит пробный характер и будет действовать по 14 сентября 2026 года. Как пояснили ТАСС в китайском консульстве, граждане РФ смогут въезжать в КНР без визы с туристическими целями и бизнес-целями, для посещения родственников и друзей, а также для проезда транзитом. При этом безвизовый режим не распространяется на лиц, прибывающих в страну с целью работы, учебы, журналистской деятельности, а также на водителей, экспедиторов и перевозчиков.

Как отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале посольства РФ в КНР, ограничения по количеству въездов или суммарному сроку пребывания в течение календарного года отсутствуют. Срок действия загранпаспорта на момент предполагаемой даты выезда из КНР должен составлять не менее шести месяцев. В то же время, как отмечают в посольстве, при наличии обстоятельств гуманитарного характера въезд в страну может быть разрешен с документом, имеющим меньший период действия. Безвизовый режим распространяется на все пункты пропуска, открытые для иностранных граждан. При этом разрешается перемещение по всей территории Китая, за исключением зон, имеющих ограничения на въезд для иностранцев, как, например, Тибет.

О решении ввести безвизовый режим для россиян объявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь 2 сентября. Позднее президент РФ Владимир Путин на встрече с членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, зампредом постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжуном сообщил, что Россия также введет безвизовый режим для граждан КНР.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила в интервью ТАСС, что вопрос об ответной отмене виз для китайских граждан при поездках в РФ находится в стадии проработки. Позже директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев заявил, что российские ведомства уже приступили к исполнению этого решения.

Эксперты прогнозируют рост турпотока в КНР после введения безвизового режима. Так, по оценкам Ассоциации туроператоров России, число поездок из России в Китай в ближайшие пару месяцев вырастет минимум на 40%. Как заявил ТАСС спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель российской части Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов, число россиян, посещающих Китай, достигнет рекордных значений после отмены властями КНР визового режима.