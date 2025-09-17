Европейские защитники собирают доказательства превышения молдавским судом полномочий

КИШИНЕВ, 17 сентября. /ТАСС/. Европейские адвокаты главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул собирают доказательства нарушения ее конституционных прав и превышения молдавским судом полномочий, чтобы направить их в международные инстанции. Об этом заявил на пресс-конференции в Кишиневе адвокат Уильям Жюлье.

"Мы сотрудничаем с коллегами из Молдавии, чтобы собрать все необходимые доказательства ее прав, превышений полномочий со стороны суда. У нас есть отчеты экспертов, мы намерены предоставлять абсолютно каждое малейшее доказательство нарушений конституционных прав, доказательства, что было преднамеренное превышение полномочий, прямая атака на демократию. К сожалению, все эти нарушения связаны с властями", - сказал Жюлье. По его словам, эти и другие доказательства нарушений прав Гуцул будут отражены "в жалобах в международные инстанции, в частности, в ООН, а также в исковом заявлении в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)".