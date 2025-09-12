Игорь Иваненко — о том, почему молдавский регион Гагаузию называют самым пророссийским

Россию многое связывает с регионом Нижнего Дуная. При впадении реки в Черное море русскими староверами основано селение Вилково. Сегодня это уже город и старообрядцы (липоване) составляют две третьих его жителей. Немного выше по течению находится город русской воинской славы Измаил. В часе езды от него в Буджакской степи стоит возведенный знаменитым генерал-губернатором Новороссии Михаилом Воронцовым монумент победы русской армии над османами в судьбоносной Кагульской битве. Сегодня этот величественный памятник находится на территории Гагаузской автономии — самого пророссийского региона Республики Молдова.

В Гагаузии продолжают учить русский язык

Показательно, что на прошлогоднем референдуме о вступлении Молдавии в Европейский союз почти 95% его участников, которые проголосовали на территории Гагаузии, высказались против такой перспективы.

Крайне непопулярна среди гагаузов идея интеграции Молдавии с Румынией. На плебисците 2014 года более 96% его участников одобрили право Гагаузии "на внешнее самоопределение" в случае утраты Республикой Молдова независимости (читай — поглощения Румынией). Столько же высказались за присоединение Молдавии к Таможенному союзу с участием России.

Вопреки желанию официального Кишинева гагаузы продолжают учить русский язык и именно на нем обычно ведут официальную переписку с республиканским начальством. Несмотря на введенный в Молдавии штраф за ношение георгиевской ленты, многие жители автономии не боятся ее одевать в очень почитаемый в Гагаузии праздник — День Победы 9 мая.

Почему гагаузов переселили в Бессарабскую область

Создание гагаузского форпоста российского влияния на Нижнем Дунае было символически оформлено еще два столетия назад. При возведении памятника Кагульской битвы неподалеку от гагаузского селения Вулканешты именно местные старожилы указали чиновникам локацию, где произошло сражение. Задунайские переселенцы принимали активнейшее участие в строительстве монумента, они же взяли на себя его охрану.

Такая трогательная забота об увековечении памятного для русских события (у реки Кагул 23 тыс. человек российского войска разгромили 150-тысячную армию османов) на первый взгляд может показаться неестественной. Ведь на момент сражения в 1770 году гагаузы являлись подданными турецкого султана.

Однако, несмотря на тюркское происхождение, гагаузский этнос в Османской империи был угнетаем из-за своего православного исповедания. После Русско-турецкой войны 1806–1812 годов гагаузам была предоставлена возможность переселиться из остававшейся во власти османов Добруджи в новосозданную Бессарабскую область Российской империи.

На новой родине прибывшие из-за Дуная переселенцы получили безвозмездно землю, налоговые льготы, самоуправление и освобождение от рекрутчины. Колонисты самостоятельно решали вопросы землепользования, вели делопроизводство, обеспечивали общественный порядок, развивали инфраструктуру.

Указ императора Александра I, даровавший эти привилегии, был с восторгом встречен переселенцами. Во многом это было обусловлено тем, что российское правительство оградило их от притязаний молдавских бояр, стремившихся закрепостить новоселов.

Пушкин и гагаузы

Стоять на страже интересов гагаузов должны были чиновники Попечительского комитета об иностранных поселенцах южного края России.

Поскольку комитет в александровскую эпоху находился в ведении Министерства иностранных дел (тогда — Коллегия иностранных дел), то сотрудником этой структуры смог стать молодой чиновник из МИД Александр Пушкин, когда впал в немилость к императору. Бессарабия заполучила великого поэта в качестве своего жителя благодаря тому, что в 1821 году попечительский комитет был переведен из Екатеринослава в Кишинев.

При Российской империи гагаузы довольно уверенно чувствовали себя в Бессарабской губернии. По данным переписи населения конца XIX века, их количество за полстолетия в регионе удвоилось, достигнув почти 56 тыс.

Во время румынской оккупации гагаузы остались пророссийскими

Первым холодком во взаимоотношениях с Кишиневом повеяло в начале 1918 года, когда там возобладало стремление провозгласить Молдавскую республику. По мнению депутатов краевого совета от южных уездов бывшей губернии, государство необходимо было назвать Бессарабским, поскольку ни один этнос не имел в нем абсолютного преобладания.

А затем пришло время румынской оккупации, продлившееся 22 года. "Холодно и с насмешкой" смотрят на мероприятия властей, направленные на румынизацию населения, говорилось о болгарской и гагаузской общинах в отчетах местных чиновников, которых прислали в Бухарест. Негативное отношение к форсированному переводу на румынский язык делопроизводства, общественной и даже церковной жизни накладывалось на резкий рост налогового бремени, урезание местного самоуправления, непопулярную аграрную реформу. А главное, бессарабские крестьяне, и в том числе гагаузы, терпели большие убытки из-за закрытия российского рынка сбыта их продукции.

Спешную эвакуацию румынских чиновников из Бессарабии в июне 1940 года гагаузское сообщество восприняло без сожаления. Прутский поход Красной армии воспринимался в основном как возврат в лоно России.

Во время Великой Отечественной гагаузы сражались за Одессу и Крым

Однако Советский Союз — в отличие от ушедшей в историю империи — был объединением национальных республик. Гагаузы стали этническим меньшинством в составе Молдавской ССР.

Великую Отечественную войну многие из них встретили в частях 25-й Чапаевской стрелковой дивизии. Именно она базировалась тогда на юге Бессарабии. В ее подразделения вливались мобилизованные в регионе резервисты, при ней действовали рабочие отряды. Последние активно привлекались к фортификационным работам.

Вместе с 95-й стрелковой дивизией из Приднестровья Чапаевская дивизия составила основу оборонявшей Одессу Приморской армии. Осенью 1941-го в составе этой армии многие гагаузы-красноармейцы были эвакуированы в Крым, где приняли участие в героической обороне Севастополя. Те, кому посчастливилось выжить, были передислоцированы на Северный Кавказ и стали участниками контрнаступления советских войск.

Вероятно, это всего лишь символичное совпадение, но Гагаузия и Приднестровье (откуда летом 1941 года на помощь Одессе пришли стрелковые дивизии) сегодня являются главными оплотами сохранения памяти о Великой победе на территории бывшей Молдавской ССР.

Гагаузы, оказавшиеся под новой румынской оккупацией, в полной мере вкусили нацистскую политику. Наряду с уже привычным повышением налогов, запретом пользоваться родным языком Бухарест готовил "очищение" Бессарабии от этнических "чужаков", в числе которых рассматривались и православные тюрки. Сохранилось предписание местным чиновникам конца 1941 года о перемещении гагаузов из региона "путем применения разных экономических мер с целью переброски их на Украину". Благо стремительное наступление Красной армии сделало этот план неосуществимым.

Советская национальная политика позволила гагаузам быть широко представленными в органах власти районов их компактного проживания на юге Молдавской ССР, возглавить ряд колхозов и агропромышленных объединений. Сектор изучения гагаузского языка работал в Молдавском филиале Академии наук СССР, до конца 1980-х годов быстро росла численность гагаузской творческой интеллигенции.

Как гагаузы проявили характер после распада СССР

В период распада Советского Союза на юге Молдавии — как и в ряде других "национальных" регионов — активизировалось автономистское движение. Его уникальность состояла в том, что гагаузы стремились создать свою республику не ради обособления от Москвы, а наоборот. Активный протест у едва не выселенных румынскими нацистами "чужаков" вызывал приход к власти в Кишиневе политиков, выступавших за присоединение Молдавии к Румынии.

Инициатива создания Гагаузской автономии энтузиазма в столице не вызвала. Одной из причин тому было затруднение выхода союзной республики из СССР, если на ее территории существовали автономные образования. Очевидно, что Гагаузия и Приднестровье превращались в своеобразные якоря, способные удержать Молдавию в составе союзного государства.

Летом 1990 года после провозглашения унионистским (настроенным на объединение с Румынией) руководством Молдавии государственного суверенитета депутаты от Гагаузии прекратили участие в заседаниях республиканского парламента. Съезд депутатов региона всех уровней объявил о выходе Гагаузии из состава Молдавии, стремлении получить статус самостоятельного субъекта СССР и назначил на октябрь 1990 года выборы республиканского Верховного совета.

Кишинев ответил на это организацией "Похода справедливости" на гагаузские районы. Перед МВД Молдавии была поставлена задача взять под свой контроль местности компактного проживания гагаузов и не допустить проведения там "незаконных" выборов. Содействие силовикам должны были оказывать 20 тыс. волонтеров, набранных как на добровольной основе, так и по разнарядке в вузах и на предприятиях.

Тем временем "мятежники" рыли траншеи и строили баррикады на въездах в свои населенные пункты. Вечером 25 октября карательная экспедиция достигла административных границ Гагаузии и возникла реальная угроза кровавого столкновения. Через сутки, когда оно казалось уже неминуемым, на территорию Гагузии со стороны Одесской области вошли подразделения 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Той самой, что в 2025 году освободила донбасский Часов Яр, а ныне пробивается к Константиновке.

Как уже бывало неоднократно в истории, гагаузы тепло встретили русских военных. На улицах городов и сел женщины плакали и обнимали солдат. В ночь на 27 октября военные заняли позиции между противоборствующими сторонами. В тот день под вой сирен и колокольный набат (гагаузы отличаются большой религиозностью) начались первые парламентские выборы в истории Гагаузии.

Вскоре десантников сменили подразделения Внутренних войск СССР, а осенью 1991 года был разработан проект закона о статусе Гагауз Ери (Гагаузского края). Его принятие парламентом Республики Молдова состоялось в 1993 году, после того как унионистские силы потерпели поражение на выборах.

С тех пор Гагаузия официально является автономно-территориальным образованием, имеет свой бюджет, проводит самостоятельную социально-экономическую политику. Но такая самостоятельность не дает покоя прозападным партиям в Молдавии, рассматривающим регион как оплот пророссийских сил. Да и сами гагаузы своим голосованием на президентских и парламентских выборах такое реноме стабильно подтверждают.

Кишинев оказывает давление на Гагаузию перед парламентскими выборами

Каждый раз, когда западники-унионисты оказываются у власти, предпринимаются новые попытки ослабить Гагауз Ери, сузить ее полномочия. В этом контексте стоит рассматривать и нынешнее уголовное преследование башкана (главы) Гагаузии Евгении Гуцул, а также ряда членов краевого правительства и парламента.

Так на днях полномочный представительства республики Молдова в Гагаузии Сергей Чернев весьма откровенно заявил о нежелательности участия жителей региона в предстоящих 28 сентября выборах молдавских парламентариев. "Сегодня это не наши, не гагаузские выборы, не надо туда выходить", — отметил чиновник. И это в то время, когда между правящей прозападной партией и блоком патриотических сил идет острейшая борьба за контроль над новым законодательным органом.

Пророссийский форпост снова пытаются если и не уничтожить, то изолировать от участия в бессарабских политических процессах.