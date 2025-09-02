Валерий Демидецкий — о том, в какой обстановке непризнанное Приднестровье отмечает 35-летие и как западные кукловоды затягивают удавку

Приднестровье 2 сентября отмечает 35-летие независимости. Все эти годы сотни тысяч людей живут в непризнанном государстве, переговоры о будущем которого в последние шесть лет фактически заморожены. До сих пор не стихают споры о виновниках трагедии лета 1992 года — Бендерской трагедии и боях за Дубоссары. Многие участники этих событий отсчитывает историю вспыхнувшего на обломках СССР конфликта с конца 1980-х годов.

Но его истоки гораздо глубже.

Форпост империи Территория Приднестровья стала частью России после войны с турками 1787–1791 годов, по завершении которой Александр Суворов основал на левом берегу Днестра город Тирасполь, превратив его в военный форпост империи. Это сказалось на истории края, который и сейчас словно часть России — всюду звучит русская речь, вывески на русском, памятники русским императорам, полководцам, российские триколоры (объявлены здесь официальной символикой), большая часть жителей даже обзавелись российским гражданством. Ситуация повлияла и на отношение к Приднестровью Москвы, которая официально не признает республику, но считает ее частью Русского мира. Все эти годы поддерживаются с Тирасполем особые отношения в политической, военной, культурной и экономической сферах, поставляется почти бесплатный газ, выплачивается надбавка местным пенсионерам и т.д. Современную Молдавию, которая в средние века называлась Бессарабией и была частью феодального молдавского княжества, включили в состав России позже — в 1812 году. Историки утверждают, что император Александр I претендовал на все молдавское княжество, но помешала война с Наполеоном. Так, молдаване на левом берегу Прута более века прожили в составе России, а их соплеменники на правом оказались в Румынии, которая была образована уже в XIX веке. Первая мировая война перекроила карту Европы. В 1918 году, воспользовавшись революционной смутой в России, Румыния ввела в Бессарабию свои войска. Правительство Владимира Ленина не признало аннексии, а легендарный комбриг молдаванин Григорий Котовский уговаривал своего земляка Михаила Фрунзе, одного из руководителей Красной армии, переправиться через Днестр, чтобы выгнать румын со своей родины. Но в Кремле все же избрали другой способ — в 1924 году на левом берегу Днестра была создана Молдавская автономная советская социалистическая республика в составе Украины, которой была уготована роль плацдарма в решении "бессарабского вопроса". Замысел был реализован в 1940 году, после подписания пакта Молотова — Риббентропа. Получив ультиматум Москвы, румыны в течение трех дней без единого выстрела покинули Бессарабию. Границы новой союзной республики Иосифу Сталину помог начертить известный "волюнтарист" Никита Хрущев, руководивший тогда советской Украиной. По факту, как и в истории с передачей Крыма, от перекройки выиграл Киев. Молдавия лишилась выхода к Черному морю и районов северной Буковины, но получила территорию современного Приднестровья. Две части теперь уже единой республики оказались неоднородными. Промышленный левый берег — проживало много украинцев и русских, представителей других национальностей. И преимущественно сельскохозяйственное правобережье — большинство составляли молдаване. Уроженцы левобережья, которое уже 20 лет формировалось в составе СССР, составили тогда костяк первого руководства Молдавии — именно к тому периоду относится популярная среди местных чиновников прибаутка: "Если хочешь быть министром, должен быть из-за Днестра". Показать ещё

Капкан истории

Различия между двумя берегами Днестра проявились отчетливее с началом провозглашенной Михаилом Горбачевым перестройки.

Набиравшее популярность в Молдавии политическое движение Народный фронт добилось утверждения государственным языком молдавского. Его перевели на латинскую графику по примеру соседней Румынии — где говорят на идентичном языке, но от кириллицы отказались еще в XIX веке. На съезде фронта, лидер которого Мирча Друк был избран премьером Молдавии, был провозглашен курс на объединение с этой страной. Новая власть провела кадровую чистку, были проигнорированы требования оппозиции узаконить вторым государственным языком русский. Не церемонились — возражавших против тогдашней политики депутатов из Приднестровья демонстранты колотили на выходе из парламента. Летом 1990 года парламент осудил пакт Молотова — Риббентропа, объявив Молдавию "оккупированной румынской территорией", и отменил советский закон о ее создании в 1940 году.

Но в отличие от прибалтов, обосновавших таким образом восстановление своей государственности, молдаване оказались в пикантной ситуации — по сути, это означало возврат Приднестровья Украине, а Молдавии — Румынии.

Переменам воспротивились на левом берегу Днестра и в районах компактного проживания гагаузского населения на юге республики. Последние провозгласили в августе 1990 года Гагаузскую республику. Через две недели их примеру последовали и приднестровцы. Кишинев направил на усмирение гагаузов отряды вооруженных добровольцев во главе с премьером Друком. Неизбежное кровопролитие предотвратили посланные Москвой войска МВД. Эти события дали сильный аргумент Тирасполю в пользу разрыва с Кишиневом и формирования собственных вооруженных отрядов.

Горячее лето 1992 года

В Приднестровье избежать крови не удалось — стычки между молдавской полицией и приднестровскими ополченцами в Дубоссарах и Бендерах переросли после распада СССР в масштабные боевые действия. Счет убитым, раненым и беженцам пошел на тысячи. Прекратить бойню удалось лишь после вмешательства в июне 1992 года расквартированной в регионе бывшей 14-й российской армии, которую возглавил срочно присланный из Москвы генерал Александр Лебедь.

Успех военных облегчил задачу дипломатам — вскоре в Москве было подписано соглашение о принципах урегулирования конфликта. Россия разместила в Тирасполе двухтысячный контингент — Оперативную группу российских войск (ОГРВ), в которую была преобразована 14-я армия. Ее солдаты и офицеры и сейчас несут охрану складов с вооружениями в Колбасне (остались еще с советских времен) и вместе с молдавскими и приднестровскими миротворцами осуществляют контроль над разделительной зоной безопасности. Об эффективности этой операции говорит тот факт, что в Приднестровье за все эти годы не были слышны выстрелы, в связи с ситуацией разделения не погиб ни один человек.

Жизнь взяла свое — люди с двух берегов Днестра свободно ездили в гости, налаживались экономические и культурные связи. Казалось, еще немного, и о конфликте будут напоминать лишь посты миротворцев на мостах через Днестр. Однако дипломатам все же не удалось быстро разрешить это дело.

Переговоры на паузе

Спустя 33 года после войны Кишинев и Тирасполь крайне далеки от решения конфликта.

Переговоры в формате "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от ЕС и США) поставлены на паузу с 2019 года, а избранная в 2020 году президентом Молдавии Майя Санду наотрез отказалась встречаться с президентом непризнанной республики Вадимом Красносельским. Представители Кишинева и Тирасполя на уровне министров изредка обсуждают возникающие экономические, гуманитарные и другие вопросы, но разговор о главной проблеме — будущем статусе Приднестровья, за все эти годы так и не начат.

Позиции сторон по ней давно известны. Кишинев выступает за предоставление Приднестровью особого правового статуса при соблюдении территориальной целостности страны. Это прописано в законе об "Основах особого правового статуса населенных пунктов левобережья Днестра", который утвердил в 2005 году парламент Молдавии. В Тирасполе считают, что этот документ принят в одностороннем порядке, без обсуждения за столом переговоров. В пику Кишиневу приводят референдум от 2006 года, в ходе которого 97,1% участников проголосовали за независимость от Молдавии с последующей интеграцией в состав России. Итоги плебисцита были внесены в конституцию.

Непримиримость позиций, можно сказать, связали руки политикам на двух берегах Днестра, еще больше осложнив поиск формулы урегулирования конфликта.

Украинский фактор

С обострением конфликта на Украине власти соседней страны полностью закрыли все пункты пропуска на границе с Приднестровьем. Это позволило руководству Молдавии взять под контроль внешнеэкономические операции непризнанной республики и передвижение ее граждан. В Тирасполе обвиняют Кишинев в жесткой блокаде, в ходе которой задерживаются грузы, в том числе лекарства и медицинское оборудование, облагается дополнительными налогами экспорт приднестровских предприятий. А это убытки в десятки миллионов долларов.

Среди прочего в начале 2025 года Приднестровье пережило жестокий энергетический кризис из-за решения Украины прекратить транзит российского газа. В результате сотни тысяч людей в разгар зимы более месяца выживали в неотапливаемых квартирах. В Кишиневе привычно переложили вину за эти беды на Москву, которая, мол, хочет вызвать кризис в Молдавии, чтобы оттеснить от власти Санду и ее правящую Партию действия и солидарности. Но именно благодаря вмешательству российского правительства поставки газа в Приднестровье были возобновлены в обход Украины, которая и пошла на поводу у Кишинева. Однако найденное решение — временное и довольно хрупкое.

Экономическая удавка

Надо отметить, что эти и другие меры давления на Приднестровье осуществляются с молчаливой поддержки Запада. Там разве что наращивают системную деятельность, направленную на отрыв Приднестровья от России.

Обеспокоенность в Тирасполе вызывает и милитаризация Молдавии, которая проводится с подачи НАТО вопреки прописанному в конституции статусу нейтралитета. Молдавские военные все чаще проводят учения с участием стран альянса на военном полигоне Бульбоака, расположенном всего в нескольких километрах от охраняемой миротворцами разделительной зоны безопасности.

Весной 2022 года власти Приднестровья ввели уровень террористической угрозы после серии терактов. Они повторились в 2023 и 2024 годах. Обстрелам из гранатометов подверглось здание Министерства государственной безопасности, взорваны антенны одного из крупнейших в регионе радиотелецентров в поселке Маяк, были подрывы на военных аэродромах под Тирасполем и Рыбницей, в расположении приднестровского миротворческого контингента и в районе села Колбасна, где хранится около 20 тыс. т боеприпасов. Красносельский заявил, что следы диверсантов ведут на Украину, а в некоторых из них замешаны и сотрудники спецслужб Молдавии.

Масла в огонь добавили заявления политиков в Киеве — мол, украинская армия может за считаные дни подавить Приднестровье, чтобы насолить таким образом Москве. В частности, с таким предложением обратился украинский журналист Дмитрий Гордон (внесен в РФ в реестр террористов и экстремистов) в ходе интервью с премьером Дорином Речаном, но получил вежливый отказ. Обсуждались в ходе дискуссий и планы захвата арсеналов в Колбасне с целью пополнить запасы испытывающей нехватку боеприпасов украинской армии.

Дело здесь не столько в отсутствии достаточных сил для такой операции у СБУ, которая испытывает нехватку кадров и оружия. Думаю, кураторы Киева и Кишинева на Западе на данном этапе все же рассчитывают разрешить конфликт без кровопролития через экономический кризис, от которого все больше страдает Приднестровье. Там считают, что, затягивая удавку и одновременно разрушая связи Тирасполя с Москвой, можно "реинтегрировать" непокорный регион на своих условиях.

Решающая схватка

Но нужно ли это Кишиневу?

В случае объединения страны к голосам молдавских избирателей добавится около 150 тыс. из Приднестровья, которые не разделяют курса на разрыв с Россией и сближения с Румынией, за который ратует нынешняя власть. В Кишиневе опасаются, что это качнет маятник общественных настроений, учитывая, что прошедшие осенью 2024 года президентские выборы Санду и так проиграла внутри страны бывшему генпрокурору Александру Стояногло. А его выдвинула выступающая за восстановление сотрудничества с Россией Партия социалистов. Провалился внутри страны и инициированный главой Молдавии референдум о вступлении в ЕС. Переизбраться на второй срок и натянуть всего полпроцента для спасения плебисцита властям удалось за счет голосования живущих на Западе молдавских граждан, для которых власти открыли около 200 участков (в России всего 2).

Оппозиция обвинила Санду в фальсификации голосования и отказалась признавать его итоги.

Еще больше опасений глава Молдавии испытывает в преддверии решающей схватки за власть — предстоящих 28 сентября 2025 года парламентских выборов. Полномочия президента в Молдавии ограничены, а реальная власть находится в руках правительства, которое назначается парламентским большинством.

Судя по опросам, у правящей партии нет шансов сохранить контроль над парламентом и правительством. Как считают социологи, главным ее соперником станет Патриотический блок, который создан вокруг Партии социалистов бывшего президента Игоря Додона, а также блок проевропейских партий "Альтернатива", одним из лидеров которого стал Стояногло. Шансы пройти в парламент имеет и "Наша Партия" экс-мэра города Бельцы Ренато Усатого. Несмотря на разные политические платформы, все они жестко критикуют Санду, в том числе и за ее антироссийский курс, и обвиняют власти в намерении повторить трюк с фальсификацией итогов голосования.

Так что, думаю, к объединению Приднестровья и Молдавии не готовы пока именно в Кишиневе.