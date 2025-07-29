Мир в Приднестровье: как российские "голубые каски" остановили войну в Молдавии

29 июля 1992 года в Приднестровье вошли российские миротворцы, закрепив мир в самопровозглашенной республике. В 33-ю годовщину ввода "голубых касок" ТАСС вспоминает трагические события в регионе и публикует кадры фотохроники

В конце 1980-х годов в республиках СССР на фоне кризиса крупнейшего в мире государства, ослабления роли "руководящей и направляющей силы советского общества" — Коммунистической партии Советского Союза, и движения за независимость его составных частей произошел рост националистических настроений. Вспыхнули межэтнические конфликты — в 1986 году в Казахской ССР (ныне — Казахстан), в 1988-м — в Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджанской ССР, в последующих годах — в Узбекистане, Южной Осетии и других регионах.

Волнения затронули и многонациональную Молдавскую Советскую Социалистическую Республику, образовавшуюся 2 августа 1940 года на территории Молдавской АССР, входившей в состав Украинской ССР, и Бессарабии, отошедшей СССР от Румынии. Приднестровье — регион, вытянутый по левому берегу реки Днестр — исторически заселяли славянские племена, в Х веке он стал частью Древнерусского государства. После победы России в Русско-турецкой войне 1787–1791 годов южное Приднестровье стало частью Российской Империи. Город Тирасполь, являющийся сегодня столицей ПМР, основал российский полководец Александр Суворов в 1792 году.

Во времена СССР регион был индустриальным центром Молдавии. В Приднестровье располагалась 14-я общевойсковая армия, а после вывода советских войск из Восточной Европы на склад близ села Колбасна на границе с Украинской ССР было вывезено порядка 20 тыс. т боеприпасов, что сделало его одним из крупнейших подобных хранилищ в Европе.

© Альберт Симановский, Алексей Щукин/ ТАСС

В 1988 году в Молдавской ССР было опубликовано "Письмо шестидесяти шести", где известные молдавские писатели, поэты, литературные критики выдвинули предложение придать молдавскому языку на территории республики статус государственного и перевести его на латиницу, принятую в румынском языке. 31 августа 1989 года в Молдавии были приняты языковые законы, согласно которым государственный статус получил только молдавский язык, русскому же отводилась роль языка межнационального общения. При этом другие национальности, населявшие Гагаузию (регион компактного проживания гагаузов) и Приднестровье, составляли 35% граждан республики, и новые законы ставили их в неравное положение относительно молдаван.

Еще в ходе обсуждения законодательных инициатив их сторонники и противники провели митинги. Горсоветы Тирасполя и Рыбницы обратились в Верховный совет республики, требуя принять государственными языками молдавский и русский, а также провести всенародный референдум. В Приднестровье в знак протеста против дискриминационных законов прошли массовые забастовки. В свою очередь, националистически настроенные граждане требовали наделить статусом государственного исключительно молдавский язык, выдвигали лозунги об "историческом воссоединении" Молдавской ССР с Румынией.

© Сергей Воронин/ ТАСС

Создание приднестровской автономии

13–14 сентября 1989 года городские советы Тирасполя и Рыбницы предложили создать автономию в составе республики, защищающую права граждан региона, а затем провели референдумы за создание Приднестровской Автономной Советской Социалистической Республики, входящей в состав МССР. Почти 96% проголосовавших высказались в пользу автономии. 12 ноября 1989 года о своей автономии в составе Молдавской ССР заявила Гагаузия — четыре анклава на юге республики.

25 февраля 1990 года националистическая организация "Народный фронт Молдовы" получила большинство голосов на выборах в Верховный Совет Молдавской ССР. В апреле законодатели приняли новый флаг, идентичный румынскому триколору, и гимн, позаимствовав румынский. 23 июня 1990 года Молдавия приняла декларацию о государственном суверенитете.

© Альберт Симановский/ ТАСС

2 сентября того же года Приднестровье провозгласило независимость от бывшей союзной республики, 5 ноября 1991 года автономия была переименована в Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР), а 1 декабря в ходе референдума 97,7% жителей региона проголосовали за его независимость. Кишинев объявил действия властей отделившихся областей незаконными.

Начало и завершение вооруженного конфликта

Первые вооруженные столкновения между сформированными отрядами самообороны автономии и молдавскими силовиками произошли 2 ноября 1990 года в городе Дубоссары, когда полицейские попытались войти в город. Тогда же появились и первые жертвы. В следующем году столкновения повторились.

© Альберт Симановский/ ТАСС

В ночь на 2 марта 1992 года в городе Дубоссары была устроена провокация: из засады была обстрелян наряд милиции, прибывший по ложному вызову. Стычка переросла в бои, в зоне которых оказалась воинская часть 14-й армии.

Противостояние достигло апогея 19 июня 1992 года, когда после похожей провокации бои вспыхнули в городе Бендеры. В результате боевых действий с применением артиллерии, бронетехники и авиации погибли около 500 человек, включая 132 мирных жителя, в числе которых было 13 детей. Остановили конфликт решительные действия нового командующего 14-й армией генерала Александра Лебедя, недавно прибывшего из Москвы. Согласно его приказу в Бендеры вошли спецподразделения и нейтрализовали вооруженные формирования, которые бесчинствовали в городе. Горожане встречали российских военных цветами. Миротворческая инициатива дала повод Кишиневу обвинить Россию в развязывании войны и оккупации части территории.

© Мая Скурихина/ ТАСС

Корреспондент ТАСС в Кишиневе Валерий Демидецкий рассказывал, что позднее Лебедь сообщил ему: больше двух третей офицеров дислоцированных в республике российских частей были уроженцами Приднестровья. Такая ситуация сложилась после поспешного вывода советских военных из Восточной Европы, когда их направляли поближе к родственникам.

Еще до прибытия нового командующего 14-й армией собрание офицеров неоднократно публично призывало руководство Молдавии и Приднестровья отказаться от насильственных действий.

© Олег Булдаков/ ТАСС

"Расчет на нейтралитет 14-й армии был наивным, — цитировал Демидецкий слова Анатолия Плугару, бывшего в то время министром госбезопасности Молдавии. — Я информировал [президента] Снегура, что ее офицеры не станут безучастно наблюдать, как гибнут родные и близкие. Да они и сами нас об этом не раз предупреждали. Но это не было принято в расчет".

Всего жертвами конфликта в самопровозглашенной автономии стали более 1 тыс. человек, десятки тысяч пострадали, стали беженцами.

© Альберт Симановский/ ТАСС

Хрупкий мир в Приднестровье

Через две недели после завершения боев президент Молдавии Мирча Снегур встретился в Москве с президентом России Борисом Ельциным, а Кишинев посетил российский вице-президент Александр Руцкой.

21 июля 1992 года президенты двух стран в присутствии приднестровского лидера Игоря Смирнова подписали соглашение "О принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе РМ". В результате в зону конфликта были введены шесть мотострелковых батальонов, авиационная группа, а также мобильная группа из 3,1 тыс. российских миротворцев. Противоборствующие стороны были разведены, между ними была создана зона безопасности шириной до 20 км и протяженностью 225 км. Дальнейшие столкновения должны были предотвращать совместные — российские, приднестровские и молдавские — миротворческие силы.

Президент Молдовы Мирча Снегур и президент РФ Борис Ельцин, 21 июля 1992 года © Александр Сенцов/ ТАСС

"В беседе со мной несколько лет спустя генерал [Руцкой] признал, что переговоры, которые он тогда провел и на левом, и на правом берегу, были очень непростыми, — вспоминал Валерий Демидецкий. — Главным камнем преткновения в них стало участие приднестровцев в миротворческой операции, на которое не хотели соглашаться в Кишиневе".

Демидецкий заметил, что потрясения в регионе изменили настроения избирателей, и на выборах в 1994 году "Народный фронт" потерпел поражение. "Пришедшие к власти умеренные политики попытались исправить перекосы первых лет независимости — на триколоре появился молдавский герб, был утвержден молдавский гимн, а положение о молдавском языке закреплено в конституции, — писал он. — Однако к тому времени страна была уже расколота, нарастали проблемы в экономике".

Как отмечали в Министерстве иностранных дел России, реальные условия для урегулирования приднестровского конфликта сложились спустя два года после завершения боевых действий. С тех пор продолжается дипломатический процесс нормализации отношений между Молдавией и ПМР. Самопровозглашенная республика не признается международным сообществом и считается частью Молдавии.

С 1996 года миссию "голубых касок" в Приднестровье выполняет Оперативная группа российских войск (ОГРВ) — преемница 14-й армии. Ее численность сокращалась, на сегодняшний день она составляет порядка 1 тыс. военнослужащих. Другая задача ОГРВ — охрана огромного склада боеприпасов около села Колбасны, который до сих пор не ликвидирован.

© Сергей Карпов/ ТАСС

Ежегодно 2 марта в Молдавии и непризнанном Приднестровье проходят мероприятия в честь трагических событий 1992 года. В 2025 году в Тирасполе, Дубоссарах и других городах ПМР почтили память жертв вооруженного конфликта, вспоминая роль российских миротворцев, остановивших братоубийственную войну. В 2017 году в Бендерах на Аллее миротворцев открыт двухметровый монумент российским "голубым каскам": фигура воина, за спиной которого изображены играющие дети. С момента ввода российского контингента ни одной вспышки насилия в регионе зарегистрировано не было.

Виктор Бодров