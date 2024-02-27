Россия в 90-е: армия на грани развала

Накануне выборов президента страны ТАСС запускает спецпроект, посвященный новейшей истории России. С чем наша страна подошла к рубежу эпох и какие изменения в ее политике и экономике произошли с тех пор, когда Владимир Путин впервые возглавил государство.

Несбывшиеся надежды

Глубокий системный кризис, в котором с середины 1980-х годов находился Советский Союз, закончился распадом страны и появлением Союза Независимых Государств. С прекращением существования СССР исчезла и Советская армия.

С началом кризиса сложились объективные предпосылки к реформам Вооруженных сил. Стремительно менялся внешне- и внутриполитический ландшафт. В 1985 году генеральным секретарем ЦК КПСС становится Михаил Горбачев. Молодой на фоне своих предшественников, энергичный реформатор провозгласил политику "нового политического мышления", что означало отказ от конфронтации со странами капиталистического лагеря, курс на разоружение. В этот же период подписаны международные договоры о сокращении обычных и ядерных вооружений.

СССР уже не ждал масштабного нападения коалиции западных стран. А значит, военная доктрина теперь могла быть исключительно оборонительной. Вместе с этим возникла необходимость пересмотра концепций применения вооруженных сил государств — союзников по Организации Варшавского договора (ОВД). Документ, принятый в Берлине политическим консультативным комитетом союзников в 1987 году, показывал готовность прекратить действие ОВД с одновременным роспуском блока НАТО. Но в странах Восточной Европы уже кипели перемены; в 1990 году после воссоединения Германии из договора вышла ГДР, где у СССР на тот момент находилась группа войск — свыше 300 тыс. военнослужащих, 7 700 танков, оперативно-тактические ракеты.

ОВД прекратил существование в 1991 году, когда участники издали Будапештское заявление. "В нем есть ссылка и на Парижскую хартию, которая "провозгласила новую эпоху демократии, мира и единства в Европе"; и на принципы Хельсинкского акта; и на "переход от блоковых к общеевропейским структурам безопасности"; и на то, что "страны Европы освобождаются от наследия прошлого, связанного с эрой конфронтации и раскола континента", — писал Алексей Громыко, директор Института Европы РАН. — С учетом дальнейшей истории получается, что только страны ОВД стремились освободиться от плохого наследия и верили в идею общеевропейской безопасности. Но и они сами, кроме России, в конце концов выкинули все эти прекраснодушные лозунги на свалку и встроились в единственно оставшийся с эпохи холодной войны военный блок — НАТО".

Отступление на неподготовленные позиции

С учетом изменения геополитической ситуации в конце 1980-х Советский Союз принял решение значительно сократить Вооруженные силы, вывести воинский контингент из Афганистана, войска и тактические ядерные заряды с территорий стран-союзников.

К исходу 1991 года Советская армия насчитывала 3,7–3,8 млн человек без учета гражданского персонала. На момент подписания президентом России Борисом Ельциным указа "О создании Вооруженных сил Российской Федерации" в мае 1992 года численность личного состава армии оценивалась уже в 2,5–2,8 млн военнослужащих. Указ предусматривал дальнейшее "сокращение численности и боевого состава Вооруженных сил Российской Федерации, расходов на содержание с учетом поэтапного перехода на профессиональную армию". Одновременно Минобороны должно было разработать меры по социально-правовой защите увольняемых военных.

Учения частей Московского военного округа, Алабино, 1992 год © Геннадий Хамельянин/ ТАСС

"На первых порах военная реформа, по сути дела, свелась к простому сокращению ВС СССР и Сухопутных войск в том числе, — отмечается на сайте Минобороны РФ. — К примеру, с 1989 г. по 1997 г. их личный состав сократился более чем на 1 млн 100 тыс. военнослужащих".

Начавшийся переход на контрактную армию в середине 1990-х затормозился из-за отсутствия прочного финансово-экономического фундамента таких преобразований.

Экономика против армии Одной из главных проблем, которые больно ударили по армии, была тяжелая экономическая ситуация в России — политика "шоковой терапии", гиперинфляция, снижение ВВП страны на 14,5% только в 1992 году (всего за 1990-е валовый внутренний продукт в РФ сократился примерно наполовину от уровня 1991 года). В результате заявки Министерства обороны не только не удовлетворялись, но и не полностью исполнялись суммы, внесенные в федеральный бюджет. К примеру, в 1994 году в бюджете было утверждено лишь 45% от потребностей военного ведомства, а профинансировано — 30%. Уровень ассигнований на национальную оборону снижался все десятилетие и к 1998 году составлял лишь треть от уровня 1992 года (в ценах 1992 г.). Ситуацию усугубил дефолт 1998 года: к тому моменту внешний долг страны достиг 40% ВВП, на его обслуживание уходило 30% расходов федерального бюджета, годовая инфляция составила 84%. Показать ещё

Стремительный вывод из стран — бывших союзниц по Варшавскому договору сопровождался множеством проблем. Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин делился мнением, что такой колоссальной задачи в кратчайшие сроки не выполняла ни одна армия мира. За три с половиной года из одной только Германии предстояло вывести 5 тыс. танков, 10 тыс. бронемашин, 2,5 млн тонн грузов. "При этом нужно подчеркнуть, что это происходило в то время, когда развалился Советский Союз, были разорваны связи не только между республиками, но и железнодорожными станциями, не существовало таможенных постов, повсеместно царил хаос, в том числе и на границах", — писал Литовкин.

Военная техника перед отправкой в Советский Союз с острова Рюген, ФРГ, 1991 год © Валентина Огородникова, В. Хабаров/ ТАСС

Уходя, Советский Союз оставлял в Германии развитую инфраструктуру, в которой помимо казарм, парков боевой техники и военных складов были жилые городки европейского качества, торговые сети, госпитали, школы, пионерские лагеря, санатории, телецентры, дома офицеров, котельные и прочие сооружения — 21 тыс. зданий в 777 городках общей стоимостью до $28 млрд.

Гельмут Коль, канцлер ФРГ, вспоминал, что Советский Союз мог бы попросить "сотню миллиардов" за геополитические уступки, связанные с Восточной Германией, однако два немецких государства воссоединились "по цене бутерброда".

"Вывод войск из стран Восточной Европы и размещение их на территории России были явно непродуманными, — выражал мнение бывший начальник Генштаба Вооруженных сил России Николай Макаров в книге "Армия на изломе". — Выводились люди и техника, в пустом поле создавались новые гарнизоны, начиналось обустройство территорий военных городков. Однако через пять лет приходила директива о расформировании части. В обустройство войск, создание с нуля соответствующей инфраструктуры успевали вложить большие финансовые средства — и все насмарку". Макаров отмечал, что расформированные части были наиболее боеспособными, что снизило обороноспособность страны.

После распада СССР некогда единая армия оказалась разделенной и по бывшим союзным республикам, которым отошли оборудованные военные городки, учебные заведения, аэродромы, склады, базы, техника, вооружение, боеприпасы. На их основе вновь образованные государства создавали национальные вооруженные силы.

Отдельной проблемой стало внезапное фактическое появление на постсоветском пространстве новых ядерных государств. На 1 января 1992 года на территории России находилось только 73% пусковых установок Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) СССР. Украине в наследство от Союза досталось 176 шахтных пусковых установок, а по количеству ядерных боезарядов страна в своих новообретенных границах становилась третьей в мире после США и России. Также части РВСН базировались в Белоруссии и Казахстане. После непростых переговоров ядерное оружие было вывезено в Российскую Федерацию.

Севастополь, 1992 год © Геннадий Хамельянин/ ТАСС

Настоящее сражение развернулось за Черноморский флот (ЧФ), который Украина после объявления независимости (еще до подписания Беловежского соглашения) посчитала своим. Соответствующий указ подписал 5 апреля 1992 года президент Украины Леонид Кравчук, и звучал он как ультиматум: бывший ЧФ ВМФ СССР отходил Киеву, на его базах создавались Военно-морские силы Украины. Ранее Кравчук подписал документ, признававший Черноморский флот частью Стратегических вооруженных сил СНГ. Через два дня президент Российской Федерации Борис Ельцин издал противоположный по содержанию указ: ЧФ отныне принадлежит России. Страны приступили к переговорам, осложнявшимся односторонними действиями Украины. К примеру, еще в марте 1992 года часть экипажа современной подлодки Б-871 "Алроса" приняла украинскую присягу. Намечавшийся захват сорвали два матроса — они заперлись в аккумуляторном отсеке и заявили, что взорвут корабль, если не получат связь с командиром. В апреле 1994 года украинская сторона захватила 318-й дивизион кораблей резерва ЧФ в Одессе. При этом флот деградировал, моряки не понимали, какому государству они служат. К некоторым соглашениям относительно судьбы ЧФ стороны пришли лишь в 1997 году.

Непокорный авианосец В Николаеве располагался Черноморский судостроительный завод, первые верфи которого были заложены еще при Екатерине II. Во времена СССР на нем были построены все советские авианесущие корабли. На момент объявления Украины о независимости в Черном море находился тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов", уже приписанный к Северному флоту и проходивший испытания у берегов Крыма. В ноябре 1991 года Леонид Кравчук, тогда еще председатель Верховной рады, прислал командиру корабля телеграмму, в которой объявил "Адмирала Кузнецова" собственностью Украины и предписывал ему оставаться на рейде Севастополя. 1 декабря на корабль прибыл замкомандующего Северным флотом вице-адмирал Юрий Устименко, отдал приказ сниматься с якоря и идти к черноморским проливам. При этом на берегу оставались часть команды и авиакрыло. Предполагалось, что к месту будущей службы моряки доберутся по суше, а самолеты прилетят "своим ходом". К рассвету следующего дня огромный крейсер водоизмещением 55 тыс. тонн добрался до Босфора. Разрешения на проход через пролив не было, но и категорический запрет отсутствовал. В итоге турецкая сторона препятствий не чинила. Переход в Заполярье занял 27 суток, моряков встречали как героев. В дальнейшем крейсер прошел несколько модернизаций, его авиакрыло наносило удары по террористам на территории Сирии, выполнив в 2016–2017 годах 420 боевых вылетов. В 2021 году Черноморский судостроительный завод, отошедший Украине и ранее признанный банкротом, был ликвидирован. Показать ещё

Виктор Литовкин отмечал, что в ходе вывода российских войск с территории бывшей ГДР в СМИ развернулась настоящая антиармейская пропаганда. "[Шли] рассказы о дедовщине, о "генеральских дачах, на которых трудятся срочники", об "армейской коррупции", которая словно не существовала в обществе и существовала только в войсках", — писал полковник в отставке, добавляя, что военнослужащие по полгода не получали денежное содержание, положенных по закону квартир, выходного пособия для уходивших в запас. "Когда это вспоминаешь, становится понятно, почему армия начала разбегаться и сокращаться сама по себе", — вспоминал эксперт.

"В центральных регионах страны была возможность трудоустроиться супруге. В условиях, когда офицеры по нескольку месяцев не получали деньги, многие офицерские семьи как раз и жили за счет работы жены. Общеизвестно, что уборщица в магазине или банке зарабатывала в те годы больше офицера", — вспоминал Николай Макаров 1990-е годы.

"Из армии вынули душу"

В 1988 году вступил в силу Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), что вызвало сокращения в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН). Советская сторона приступила к уничтожению ракетных систем, включая новейший оперативно-тактический комплекс "Ока" — формально он не подпадал под действие договора, однако политическое руководство СССР решило сделать это добровольно.

Ликвидация ракет меньшей дальности из ГДР и ЧССР, Сарыозек, 1988 год © Иосиф Будневич, Геннадий Попов/ ТАСС

"После успешного проведения первой серии пусков ракет "Пионер" [для их утилизации] в Забайкалье я вернулся в Москву со смешанным чувством, — вспоминал генерал-полковник Георгий Малиновский, замглавкома РВСН по эксплуатации. — С одной стороны, я был доволен высокой надежностью наших ракет, а с другой — мне было стыдно за свое государство, которое бездумно расстреливает свою мощь. Аплодисменты американских инспекторов до сих пор больно бьют по моему воинскому самолюбию. Всю свою сознательную жизнь я работал на укрепление боевой готовности Вооруженных сил. А теперь мой опыт, знания начинают обращать на ослабление, на ликвидацию этой мощи. Не мог больше служить и, сославшись на свой возраст, написал рапорт с просьбой уволить меня в отставку".

"Среди выведенных из Германии воинских частей 139 были гвардейскими, 127 носили почетные наименования, 214 были удостоены самых высоких наград Родины, — напоминал Виктор Литовкин. — Никто не догадался, пока военное ведомство не возглавил Сергей Шойгу, что эти почетные наименования, знамена и ордена можно торжественно передать вместе с прославленными боевыми традициями тем воинским частям в европейской и восточной части России, которые их не имели. <...> Некоторым гражданским людям, наверное, это трудно понять, но из армии вынули душу. Потому что нет ничего святее для настоящего офицера и солдата, чем гордость за свою прославленную часть, готовность быть достойным славы и подвига своих однополчан…"

Несмотря на все проблемы, российские военнослужащие продолжали с честью выполнять миротворческие миссии как на постсоветском пространстве, так и за пределами бывшего Советского Союза. Ввиду недоукомплектованности частей в ходе операции по восстановлению конституционного порядка в Чечне 1994–1996 годов действовали сводные отряды, набиравшиеся из наиболее боеспособных подразделений.

"К началу 2000-х годов Вооруженные силы подошли к критической точке в развитии, за которой виднелась угроза неизбежного краха, — писал Николай Макаров. — Конструктивный потенциал советского наследия фактически был исчерпан, остались в основном одни проблемы, которые росли как снежный ком и подобно лавине готовы были накрыть нас с головой. Нужны были решительные преобразования. Необходимо было действовать".

Новая страница в истории

Ситуация начала меняться в лучшую сторону в 2000-е годы. Благодаря экономическим реформам финансовое положение страны стабилизировалось, в Вооруженных силах стартовали масштабные преобразования. Контртеррористическая операция в Чечне, с которой Владимир Путин принял страну в 2000 году, закончилась победой федеральных сил. В апреле 2000 года была принята военная доктрина России — первая, которая была опубликована. В ней внешними угрозами страны назывались возможные территориальные претензии со стороны соседей, вмешательство во внутренние дела, попытки игнорировать или ущемлять интересы России в решении вопросов международной безопасности, расширение военных блоков, концентрация военных группировок у границ страны и многие другие негативные тенденции, которые в последующие годы только усиливались.

В результате армейских реформ начиная с 2008 года изменилась структура Вооруженных сил (уменьшено количество армий и дивизий, осуществлен переход на военные бригады, что сократило цепочку принятия решений). Армия, авиация и флот начали насыщаться новейшей техникой. Доля современных образцов вооружений только с 2012 по 2020 год выросла в Сухопутных войсках в 4 раза, в РВСН этот показатель сейчас составляет 88%.

Срок срочной службы сократился с двух лет до полутора, а позднее — до года.

Уже в конце февраля 2000 года, менее чем через два месяца пребывания в статусе исполняющего обязанности президента России, Владимир Путин во время совещания по вопросам соцобеспечения военнослужащих назвал их социальные проблемы общегосударственными. "Сейчас мы выстраиваем новую армию. Мы с министром обороны Игорем Дмитриевичем Сергеевым, Генеральным штабом и высшими руководителями Вооруженных сил очень много посвятили времени обсуждению именно этого вопроса. Но в центре этой проблемы, конечно, должен стоять человек — солдат, офицер, генерал", — отметил он. В соответствии с рядом постановлений 2011 года зарплаты военнослужащих выросли в среднем в три раза и продолжают регулярно индексироваться. Пересмотрены размеры военных пенсий: в 2012 году они увеличились в среднем в 1,6 раза, превысив средние трудовые пенсии на 40%. За период 2009–2011 годов 132 тыс. семей военнослужащих получили квартиры.

"Служба в Вооруженных силах вновь стала почетной, а человек в погонах, как и прежде, стал вызывать особое доверие и уважение граждан", — подытоживает книга "Несокрушимая и легендарная", выпущенная к 100-летнему юбилею Красной армии.

Материалы из специального проекта о том, как изменилась Россия по завершении 1990-х, можно прочитать здесь.

Виктор Бодров