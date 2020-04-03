Уговорил Горбачева объединить Германию. 90 лет с дня рождения Гельмута Коля

66% немцев отнесли его к числу великих людей XX века. Гельмут Коль, канцлер ФРГ, остававшийся у власти с 1982 по 1998 год, вошел в историю благодаря объединению Германии в октябре 1990-го. На пути к этой цели он преодолел значительное сопротивление Великобритании и Франции, напуганных грядущим ростом немецкой мощи. Что касается СССР, то договориться с ним оказалось гораздо проще. Сам Коль позднее замечал, что Москва могла бы попросить у него "сотню миллиардов" за Восточную Германию, но поступила иначе — пошла на геополитические уступки, не взяв почти ничего взамен. Воссоединение двух немецких государств состоялось "по цене бутерброда". Коль ищет на карте СССР

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То, что главное событие в жизни Гельмута Коля свяжет его с Россией, трудно было предугадать заранее. Коль появился на свет 3 апреля 1930 года далеко от будущей советской зоны оккупации — в западно-германском городке Людвигсхафен в семье бывшего солдата вермахта, невредимым возвратившегося в 1918-м с Первой мировой войны. В 1939-м Коля-старшего призвали снова, и он воевал до 1945-го, оставив семью на попечение родственников. Юность будущего лидера (он успел вступить в гитлерюгенд, но не был призван) прошла в череде случайных заработков: грузчиком, водителем и помощником при разведении тутового шелкопряда. В 1946 году подросток Коль вступил в Христианско-демократический союз — партию, стремившуюся сохранить престиж правых ценностей от дискредитации после падения нацизма. Одновременно — учеба в университете, где будущий канцлер завершает курс по специальности "история", а затем защищает диссертацию на соискание степени доктора философии. Однако политика привлекает его больше, чем академический мир. В разгар холодной войны 29-летнего Гельмута Коля избирают депутатом регионального парламента. В конце 1960-х — 1970-е Коль — участник дискуссий об отношении Западной Германии к советской России. Потерпевшие поражение в двух мировых войнах немцы обсуждали преимущества полностью нейтрального статуса, предусматривавшего выход страны из НАТО. Христианские демократы и Коль вместе с ними — против. Однако на избирательных участках успеха добиваются их оппоненты слева, предлагавшие гибкий и примирительный курс по отношению к Москве.

Описание Гельмут Коль, 1976 год © Rust/ullstein bild via Getty Images

Все меняется в 1974 году, когда в отставку подает канцлер Вилли Брандт — в его ближайшем окружении обнаружили разведчика, работавшего на Восточную Германию. На выборах 1976 года ХДС, в первые ряды которой выдвинулся Коль, уже дышит конкурентам в спину. А в 1982 году кабинету левых выносят вотум недоверия. 52-летний Коль становится канцлером. Одно из его знаковых решений — размещение в Западной Германии американских ракет, нацеленных на СССР. Бросок на восток

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События конца 1980-х (перестройка в Советском Союзе, падение Берлинской стены, упадок коммунизма) разделили правление Коля в Западной Германии на до и после. В первой половине десятилетия христианский демократ сосредоточил свои усилия на Западе, где память о войне продолжала диктовать настороженность к немцам. Рубежным становится 1984 год. На юбилей высадки союзников в Нормандии Коль не получает приглашения, однако в сентябре того же года берет реванш. Президент Франции Франсуа Миттеран соглашается на совместную церемонию в память Верденской битвы 1916 года. Пятая республика и ФРГ сближаются, переговоры принимают новый оборот — обсуждается создание единой валюты, которая бы связала между собой западных европейцев. Коль показывает, что заинтересован в этом проекте, локомотивом которого предстояло cтать немцам.

Описание Президент Франции Франсуа Миттеран и федеральный канцлер ФРГ во время церемонии в память Верденской битвы, 1984 год © AP Photo

Массовые антисоветские демонстрации в социалистических странах заставляют канцлера переключить внимание на восток. Через границу с ФРГ устремляются беженцы. Вскоре становится понятно, что Москва не намерена подавлять антикоммунистическое движение в Восточной Германии силой. Для Коля это означает автоматическое усиление международных позиций. ФРГ начинает заполнять возникающий вакуум влияния на востоке: государственные органы ГДР затронуты параличом власти, и немцы из-за другой стороны границы обращаются к Западной Германии как к арбитру. Вариантов, которыми мог бы воспользоваться Коль, множество. Среди них — осторожный: постепенная подготовка к политическому союзу двух Германий, оставляющему обеим странам независимость. На таком варианте настаивает внушительная, но но разрозненная коалиция сил — от внутрених скептиков до внешних оппонентов. Увеличение ФРГ почти вдвое пугает Францию и Великобританию, против Израиль. Но "за" общественное мнение Западной Германии. Обстановку тех дней передают резкие слова Маргарет Тэтчер о немецком единстве, запомнившиеся Гельмуту Колю так, что он сам с обидой процитировал их позже: "В ХХ веке мы, британцы, дважды побеждали вас, и вот вы снова здесь". В этих условиях успех канцлера зависел от его дипломатической ловкости. Критикам он шел на уступки, обещая то, что они хотели бы услышать: Франции — общую валюту, которая лишила бы ФРГ части суверенитета, США — сохранение членства в НАТО и политический союз, Израилю — строгую политику денацификации, а Советскому Союзу... Слово самому Гельмуту Колю: "Если бы Горбачев сказал: "Дайте нам сотню миллиардов и получите ГДР", — мы так бы и сделали. Что такое 100 миллиардов за восточные земли при их годовом бюджете 500 миллиардов? Да, ГДР нам досталась по цене бутерброда!"

Описание С президентом СССР Михаилом Горбачевым, 1990 год © Юрий Лизунов, Константин Тарусов/ТАСС

Решающий шаг на советско-германских переговорах был сделан в 1990-м году, когда Гельмут Коль нанес визит Михаилу Горбачеву на Кавказе, чтобы убедиться, что Советский Союз не прибегнет к силе, помешав немецкому единству. Переговоры продлились 52 часа и завершились триумфом Коля. Несмотря на то, что эти дни ввели его в историю, канцлер ФРГ отзывался о собеседнике без особенного воодушевления: "От Горбачева останется то, что он ликвидировал коммунизм, частично против воли, но без кровопролития. Кроме этого, из того, что действительно осталось, больше ничего не приходит мне в голову". По мнению Коля, уступки Горбачева на западном направлении не диктовались благодушием, а были вынужденными: дело решило отсутствие у Советского Союза денег на помощь коммунистическим странам и попадание советского режима в финансовую дыру. "Так и родилась идея перестройки", — вынес печатление из общения с советским лидером Коль. Во главе великой державы

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1990-е годы Гельмут Коль провел в ранге лидера объединенной Германии — первой по площади, численности населения и размерам экономики страны Западной Европы. Однако последовали кризисные годы, когда многие надежды 1980-х разбились от столкновения с действительностью, а Коль недосчитался весомой части своих избирателей. После торжественного провозглашения немецкого единства (3 октября 1990 года) экономика Восточной Германии продолжила уверенное движение вниз. Спустя год число безработных на бывшем коммунистческом востоке страны достигло миллиона, а по всей стране — 4,7 миллионов человек. Выход, предложенный Колем, — сокращение государственных социальных обязательств, пересмотр 35-часовой рабочей недели — напрашивался, но понравился не всем. Инцидент в Галле 1991 года шокировал Коля: архитектора немецкого единства застигли врасплох демонстранты, забросавшие его яйцами под крики: "Лжец!"

Описание Во время посещения Галле, 1991 год © AP Photo/Hansi Krauss

Критика раздавались и справа: решение об обмене марки Восточной Германии на марку западной по курсу 1:1 не соответствовало разнице в экономическом уровне обеих стран и многими было воспринято в штыки. Не добавило популярности Колю и согласие на введение евро. Выполняя свои обязательства перед Францией, в 1992-м бундесканцлер подписал договор о создании монетарного союза. Ратифицировать его предоставили парламенту. От общенационального референдума, быть или не быть валюте евро, Коль отказался — из опасений, что тщательно пестовавшийся им проект не выдержит испытания общественным мнением. При таком пессимистическом фоне поражение христианских демократов на ближайших выборах казалось лишь делом времени, однако, вопреки прогнозам, Коль снова смог выйти победителем. Его поддержали постсоветские эмигранты — немцы, благодаря объединению Германии вернувшиеся на историческую родину. Признательные "своему" первому канцлеру за возможность переезда, они щедро отдали голоса его партии. Преодолев сомнения, в 1994 году Германия еще раз выбрала Коля. Ангельский характер

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Конец 1990-х — время заката для политика-ветерана, который ко дню выборов 1998 года оставался у власти уже в течение 16 лет. Замахнувшийся на большее Коль надеялся продержаться в кресле канцлера до того момента, когда проект валюты евро обретет осязаемые очертания и обернется успехом — или неудачей. Однако судьба распорядилась иначе: в 1998 году Коль проигрывает общенациональные выборы, а 1999 год застает его за финансово-политическим скандалом, беспримерным во всей истории ХДС. Итог — отставка Коля с символического поста почетного председателя партии и безнадежный конфликт с восходящей Ангелой Меркель, принявшей в низвержении своего бывшего политического покровителя непосредственное участие.

Описание С Ангелой Меркель, 2000 год © AP Photo/Jan Bauer

Причина свалившихся на Коля несчастий — слишком тесные отношения с неназванными спонсорами, переводившими деньги на тайный счет в Швейцарии, доступ к которому имел только бундесканцлер. Существование этих авуаров обнаружилось лишь по стечению обстоятельств, и имена своих благодетелей Коль не стал раскрывать даже под давлением следствия. За нарушение финансовой дисциплины ему пришлось ответить в суде, куда вместе с ним привлекли и его партию. Итог — не только репутационные издержки, но и астрономические штрафы. Личный бюджет политика не выдержал такого удара. Стартовала общенациональная подписка для желающих спасти Коля от долговой ямы, при этом Ангелы Меркель в их числе не оказалось: дама-политик, обязанная канцлеру своим восхождением, отвернулась от него одной из первых, напечатав в 1999 году недвусмысленную статью в издании Frankfurter Allgemeine Zeitung. Стареющий Коль не остался в долгу, хотя повредить карьере Меркель уже не мог. Его хватило на злопыхательство, отравленное бессилием. "Госпожа Меркель никогда не могла правильно держать вилку и нож. На официальных государственных приемах она вела себя настолько безобразно, что мне приходилось неоднократно призывать ее к порядку. Дама без характера, глядя на которую хочется только перекреститься", — изливал на своих собеседников раздражение Коль, но мало кто уже слушал его. Политически расставание с бывшим покровителем, превратившимся в пенсионера, обошлось для Меркель без последствий. Однако русские немцы, признательные старому канцлеру, не перенесли эту симпатию на новое поколение руководителей ХДС. Несмотря на свое происхождение из Восточной Германии, Меркель осталась для них чужой. Зима патриарха

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Последние годы Коля, скончавшегося в 2017-м, — время недугов и страданий, становившихся непереносимыми. Приступ болезни сделал бывшего бундесканцлера инвалидом в 2008-м: с тех пор речь давалась ему с трудом. До того, в 2001-м, из жизни ушла супруга политика. Причина — самоубийство: женщина, бывшая у вершины власти, страдала от тяжелого расстройства: непереносимости дневного света. Годы в окружении Коля стали для нее испытанием — однако в Германии мало кто догадывался об этом. После смерти супруги — разрыв отношений с сыном. Наследник экс-канцлера Вальтер опубликовал книгу мемуаров об отце как о холодном и властном человеке, не справлявшемся с обязанностями родителя. Коль выпада не простил. Новую жену (в 2008 году экс-политик сочетался браком с Майке Рихтер, разница между супругами — 34 года) обвиняли в том, что она усугубила ссору. Общение прекратилось. Обида не ушла в прошлое даже вместе со смертью. Когда Коль-политик скончался, Вальтера Коля — младшего не пустили на порог его дома. В семейную драму пришлось вмешаться сотрудникам полиции.

Описание Гельмут Коль, 2010 год © Sean Gallup/Getty Images