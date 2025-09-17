По словам президента Белоруссии, любые действия в области использования языков "должны быть предельно аккуратными и взвешенными"

МИНСК, 17 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если начать раскручивать языковой вопрос в республике, то быть беде.

По словам главы государства, которые приводит агентство БелТА, любые действия в области использования того или иного языка должны быть предельно аккуратными и взвешенными, именно такой политики по этому вопросу придерживаются в Белоруссии. "Не дай бог мы начнем языковую проблему раскручивать - быть беде", - сказал он на встрече с историческим и экспертным сообществом, посвященной Дню народного единства.

Говоря об отношениях с соседними странами и ситуации на Украине, президент обратил внимание, что в числе многих причин украинского конфликта был также и языковой вопрос - использование русского языка пытались принудительно ограничить, не спросив мнения всех жителей страны. Лукашенко сообщил, что эту тему обсуждал в том числе в разговорах с представителями США, поскольку именно под влиянием Вашингтона происходили многие процессы. "Зачем запрещать людям разговаривать на языке? Я американцам говорю: зачем вы это делали? - поделился глава государства. - Вы понимаете, что это неправильно? Вы озлобляете людей на ровном месте. Пусть это поколение поговорит на русском языке".

Лукашенко также рассказал, что, как многие жители республики, разговаривает на русском языке лучше, чем на белорусском.

Президент также обратил внимание на важность знания английского языка, особенно для современной молодежи, поскольку английский по-прежнему является универсальным языком международного общения, позволяет вести переговоры с представителями ряда зарубежных стран, получать знания и образование в передовых отраслях.

Согласно Конституции Белоруссии, государственными языками в республике являются белорусский и русский.