В США демократы предлагают объявить импичмент генпрокурору и директору ФБР

ВАШИНГТОН, 17 сентября. /ТАСС/. Член Палаты представителей от Демократической партии (штат Техас) Марк Визи заявил о том, что ему известно о обсуждениях инициирования процедуры импичмента в отношении министра юстиции и генерального прокурора США Пэм Бонди и директора Федерального бюро расследований (ФБР) Кэша Патела.

Он отметил, что это может быть сделано в ответ на планы представителей Республиканской партии исключить из нескольких комитетов палаты его коллегу по демократической партии Ильхан Омар (представляет штат Миннесота) за ее критические комментарии в адрес убитого на прошлой неделе консервативного политического активиста Чарли Кирка.

"Если [республиканка от штата Южная Каролина] Нэнси Мейс (которая скоро будет неудачницей и проиграет в гонке за пост губернатора) хочет лишить Ильхан Омар членства в ее комитетах за слова, которые последняя никогда не высказывала, многие люди говорят, что мы должны подвергнуть импичменту некомпетентных Кэша Патела и Пэм Бонди за ложь, которую они действительно сказали", - написал он в X.

Он также прикрепил к своему посту сообщение директора ФБР в X о том, что власти задержали подозреваемого в убийстве Кирка, а также его более позднее заявление о том, что после допроса этого человека отпустили. Кроме того, он приложил кадр выступления Бонди в эфире Fox News, в ходе которого она заявила о том, что Министерство юстиции призывает опубликовать список клиентов обвиненного в растлении малолетних финансиста Джеффри Эпштейна.

Убийство Кирка

Подозреваемый в убийстве Тайлер Джеймс Робинсон был задержан вечером 11 сентября. 16 сентября ему официально предъявили обвинения по семи пунктам, первым из которых является убийство при отягчающих обстоятельствах, вторым - противоправное применение огнестрельного оружия, повлекшее нанесение тяжких телесных повреждений. Его также обвиняют по двум эпизодам в препятствовании правосудию. Кроме того, Робинсону вменяются два обвинения в оказании давления на свидетелей, а также в совершении насильственного преступления в присутствии детей.