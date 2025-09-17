Канцлер ФРГ также осудил ту "критику Израиля", которая служит предлогом для антисемитизма

БЕРЛИН, 17 сентября. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц осудил критику Израиля, служащую предлогом для антисемитизма, и заявил, что без евреев у ФРГ не может быть хорошего будущего.

"Федеративная Республика была бы навсегда уничтожена без еврейской жизни, без еврейской культуры в нашей стране", - сказал Мерц, выступая на мероприятии, организованном Центральным советом евреев. Его слова приводит агентство DPA. "Я хотел бы сегодня сказать евреям Германии: без вас у Федеративной Республики не может быть хорошего будущего", - подчеркнул канцлер.

Он также осудил ту "критику Израиля", которая служит предлогом для антисемитизма. Критика израильского правительства, по словам Мерца, должна быть возможной, и он напомнил, что сам недавно высказал подобную критику. Однако приверженность Германии существованию и безопасности Израиля, как заявил канцлер, является неотъемлемой частью нормативных основ ФРГ.

Ранее Мерц объявил войну всем формам антисемитизма в Германии и отметил, что потрясен новой вспышкой этого явления в стране. Канцлер выразил надежду на то, что "еврейская жизнь в Германии когда-нибудь снова сможет существовать без защиты со стороны полиции".

После обострения ситуации на Ближнем Востоке, вызванного проникновением 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, в Германии практически регулярно проходят демонстрации в поддержку Палестины. 8 октября 2023 года занимавший тогда пост канцлера ФРГ Олаф Шольц заявил, что в Германии будут тщательнее охранять израильские государственные объекты, еврейские культурные и религиозные учреждения.