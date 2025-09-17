В спецслужбе отметили, что найденное устройство изъято и отправлено на экспертизу

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело из-за прослушивающего устройства, найденного в кабинете мэра Львова Андрея Садового. Об этом в комментарии украинскому изданию Liga.net сообщила пресс-служба ведомства.

"Следователи СБУ возбудили уголовное дело по факту выявления постороннего технического средства в рабочем кабинете городского головы города Львова. В настоящее время сотрудники СБУ проводят необходимые следственно-оперативные мероприятия в помещении Львовского городского совета", - говорится в сообщении.

В спецслужбе отметили, что найденное устройство изъято и отправлено на экспертизу. Расследование проводится по статье о незаконном использовании специальных технических средств получения информации. Эта статья предусматривает максимальное наказание в виде четырех лет тюрьмы.