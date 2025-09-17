Глава ФРС вновь дал понять, что не уйдет в отставку из-за критики Трампа

Срок полномочий Джерома Пауэлла завершится в мае 2026 года

ВАШИНГТОН, 17 сентября. /ТАСС/. Председатель совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС, выполняет функции центробанка США) Джером Пауэлл вновь дал понять, что не намерен досрочно уходить в отставку, несмотря на критику в его адрес со стороны американского лидера Дональда Трампа.

"Я сегодня не могу сказать вам что-либо новое об этом", - сказал Пауэлл на пресс-конференции, отвечая на вопрос о возможности своей отставки. Глава ФРС ранее не раз заявлял, что не намерен досрочно оставлять свой пост. Срок его полномочий завершится в мае 2026 года.

Трамп в течение нескольких месяцев подвергал жесткой критике ФРС и лично Пауэлла в связи с тем, что центробанк не снижал последовательно базовую процентную ставку. Президент утверждал, что регулятор умышленно не делал этого, чтобы расходы по займам для правительства США оставались на высоком уровне. Белый дом заявлял, что ФРС руководствуется политическими интересами, а в ее совете управляющих много тех, кто выступает против Трампа.

ФРС по итогам заседания впервые с декабря 2024 года снизила базовую ставку - до уровня 4-4,25%, следует из сообщения на сайте американского регулятора. ФРС была учреждена Конгрессом США в 1913 году как независимая организация в структуре федерального правительства. Официально ФРС отчитывается напрямую перед Конгрессом, а не перед президентом.