Вице-президент США добавил, что ему сообщили о смерти активиста "примерно за час до того, как об этом узнал весь мир"

НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /ТАСС/. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что именно ему выпало бремя сообщить 10 сентября новость о смерти консервативного активиста Чарли Кирка американскому лидеру Дональду Трампу.

"Я был тем человеком, который зашел в Овальный кабинет и сказал: "Господин президент, мне очень жаль, но Чарли ушел из жизни", - отметил он в интервью телеканалу Fox News. Вэнс добавил, что ему сообщили о смерти активиста "примерно за час до того, как об этом узнал весь мир".

В 31-летнего Кирка стреляли 10 сентября во время его выступления в университете в Ореме (штат Юта). Он умер в больнице от полученного ранения. Активист, придерживавшийся консервативных взглядов, был сторонником Трампа. Кирк неоднократно выступал против американской военной помощи Украине.

Подозреваемый в убийстве Тайлер Джеймс Робинсон был задержан вечером 11 сентября. 16 сентября ему официально предъявили обвинения по семи пунктам, первым из которых является убийство при отягчающих обстоятельствах, вторым - противоправное применение огнестрельного оружия, повлекшее нанесение тяжких телесных повреждений. Его также обвиняют по двум эпизодам в препятствовании правосудию. Кроме того, Робинсону вменяются два обвинения в оказании давления на свидетелей, а также в совершении насильственного преступления в присутствии детей.