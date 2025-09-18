Член Совета министров по делам спецслужб республики Томаш Семоняк предположил, что инцидент был "последствием использования оружия польскими пилотами"

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Прокуратура в Польше подтвердила, что на дом в населенном пункте Вырыки Люблинского воеводства в ночь с 9 на 10 сентября упал не беспилотник, как заявлялось ранее, а другой объект. Об этом сообщил министр - член Совета министров по делам спецслужб республики Томаш Семоняк в эфире телеканала Polsat, предположив, что инцидент был "последствием использования оружия польскими пилотами".

"Прокуратура подтвердила, что это не был дрон, поэтому стоит выяснить правду", - сказал министр. "Указания на то, что наши пилоты или союзники использовали оружие и этот [инцидент] стал последствием использования оружия, выглядят очень правдоподобными", - добавил он.

16 сентября газета Rzeczpospolita со ссылкой на источники в органах госбезопасности сообщила, что на дом в Вырыках в ночь с 9 на 10 сентября упала ракета класса воздух - воздух AIM-120 AMRAAM, выпущенная с истребителя польских ВВС F-16. Изначально власти заявляли об упавшем дроне, затем появилась информация о "неидентифицированном объекте". Прокуратура пока не завершила расследование и официальных комментариев не дает.

Утром 10 сентября оперативное командование польской армии заявило об уничтожении нескольких объектов, нарушивших воздушные границы страны и идентифицированных как БПЛА. По словам премьер-министра Дональда Туска, в ночь с 9 на 10 сентября было зафиксировано 19 вторжений в воздушное пространство. В связи с инцидентом НАТО по просьбе Польши задействовала статью 4 Североатлантического договора, чтобы начать консультации членов альянса.

Как заявили в российском Минобороны, ВС РФ в ночь с 9 на 10 сентября нанесли удар по предприятиям ВПК Украины в Житомирской, Ивано-Франковской, Хмельницкой областях, а также в Виннице и Львове. Объекты для поражения на территории Польши не планировались. Дальность БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км. В МО России заявили, что готовы к консультациям с польской стороной по этой теме.