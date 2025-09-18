Во Франции протестующие заблокировали оборонный завод

Завод по производству вооружений Eurolinks продает военную технику Израилю, сообщила депутат Национального собрания Габриэль Катала

ПАРИЖ, 18 сентября. /ТАСС/. Протестующие в Марселе заблокировали завод по производству вооружений Eurolinks. Об этом в X сообщила депутат Национального собрания (нижней палаты парламента Франции) Габриэль Катала.

"Браво манифестантам, которые сейчас в Марселе блокируют завод по производству вооружений Eurolinks, продающий военную технику Израилю", - написала она.

Во Франции 18 сентября проходит общенациональная забастовка в знак протеста против предложенных правительством мер жесткой экономии. Власти ожидают, что по всей стране в манифестациях примут участие около 900 тыс. человек. Для обеспечения порядка МВД Франции задействует более 80 тыс. полицейских и жандармов, а также бронетехнику и беспилотники.

По всей стране уже задержаны 55 человек, из них 7 в столичном регионе Иль-де-Франс.