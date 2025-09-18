Это профсоюзная акция, также отметил Жан-Люк Меланшон

ПАРИЖ, 18 сентября. /ТАСС/. Протестные марши во Франции неизбежно повлекут за собой политические последствия. Такое мнение перед началом манифестации в Марселе выразил основатель левой партии "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон.

"Это профсоюзная акция, но в силу ее масштабов она будет иметь политические последствия", - приводит его слова газета Le Figaro.

Меланшон выразил убеждение, что премьер-министр Себастьен Лекорню не получит доверия парламента и ему придется уйти. Однако ответственность за кризис в стране несет президент Франции Эмманюэль Макрон, считает политик. "Единственным решением является уход президента республики", - сказал он.

9 сентября "Неподчинившаяся Франция" направила в Бюро Национального собрания (нижняя палата парламента) запрос на запуск процедуры по отстранению Макрона от власти.

Во Франции 18 сентября проходит общенациональная забастовка в знак протеста против предложенных правительством мер жесткой экономии. Власти ожидают, что по всей стране в манифестациях примут участие около 900 тыс. человек. Для обеспечения порядка МВД задействует более 80 тыс. полицейских и жандармов, а также бронетехнику и беспилотники. В Париже марш начнется во второй половине дня, тогда как в Лионе, Нанте и Ницце акции проходят с самого утра и уже сопровождались столкновениями с полицией.

Макрон назначил Лекорню на пост премьер-министра после того, как Национальное собрание 8 сентября проголосовало за недоверие правительству во главе с Франсуа Байру из-за предложенных им мер жесткой экономии. Новому премьеру пока не удалось сформировать свою команду для подготовки проекта бюджета на 2026 год и программы сокращения государственного долга, достигшего рекордной отметки в 3,4 трлн евро. Профсоюзы добиваются отказа властей от планов уменьшить долг за счет сокращения социальных выплат.