БРЮССЕЛЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс планирует на следующей неделе провести консультации с министрами обороны стран Евросоюза по проекту создания так называемой стены дронов вдоль восточных рубежей сообщества. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его информации, ускоренное обсуждение реализации проекта якобы связано с недавним инцидентом с нарушением некими БПЛА воздушных границ Польши. Кубилюс отметил в беседе с Reuters, что некоторые страны ЕС уже поднимали вопрос о защите от дронов ранее, однако теперь Еврокомиссия намерена "перейти от идеи к практической реализации".

В последние месяцы страны Евросоюза активно обсуждают курс на милитаризацию сообщества, используя в качестве аргумента продолжающийся конфликт на Украине. В Брюсселе не скрывают, что речь идет о масштабных вложениях в развитие военной инфраструктуры у восточных границ ЕС.

Проект "Стена дронов" - это совместная инициатива Германии, Польши, Финляндии и стран Прибалтики, направленная на развертывания вдоль всей границы с Россией, в том числе на территории Украины, многослойной системы из средств мониторинга и автоматизированных систем защиты от беспилотников. Проект пока находится на стадии разработки и отбора прототипов.

23 июня президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с выпускниками военных и силовых вузов заявил, что страны НАТО сами придумали себе "страшилку российской угрозы". Он подчеркнул, что такой нарратив с их стороны является беспардонной ложью собственному народу.