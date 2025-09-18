Полицейские используют дубинки, слезоточивый газ и шумовые гранаты

ПАРИЖ, 18 сентября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов начали задержания на марше протеста в Париже против предложенных правительством Франции мер жесткой экономии. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Полицейские используют дубинки, слезоточивый газ и шумовые гранаты. В ответ манифестанты бросают в полицейских файеры, петарды, бутылки и камни.

Как сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на данные МВД Франции, в Париже на марше задержаны 48 человек, тогда как по всей стране число задержанных превысило 800.

По оценке ведущего французского профцентра "Всеобщая конфедерация труда" (CGT), в манифестациях по всей стране приняли участие около 1 млн человек.

Во Франции 18 сентября проходит общенациональная забастовка в знак протеста против предложенных правительством мер жесткой экономии, в частности сокращения социальных выплат. Для обеспечения порядка МВД задействовало более 80 тыс. полицейских и жандармов, а также бронетехнику и беспилотники.