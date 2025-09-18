Президент США напомнил, что ему удалось урегулировать конфликт двух республик

ЛОНДОН, 18 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп вновь перепутал Армению и Албанию, когда говорил о конфликте с Азербайджаном.

"Мы, к примеру, обеспечили урегулирование между Азербайджаном и Албанией", - сказал американский лидер на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в его загородной резиденции Чекерс. По словам Трампа, конфликт "продолжался многие годы".

Президент США 12 сентября в интервью телеканалу Fox News допустил такую же ошибку.

8 августа в Вашингтоне Трамп, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели ряд двусторонних, а также совместную трехстороннюю встречу, по итогам которых они подписали несколько ключевых документов для Азербайджана и Армении. Лидеры трех стран приняли декларацию о мирном урегулировании, Азербайджан и Армения обязались отказаться от боевых действий, уважать суверенитет и целостность друг друга в рамках движения к миру. Кроме того, США заявили о снятии ограничения на свое военное сотрудничество с Азербайджаном.