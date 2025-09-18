Во Франции на акциях протеста задержали более 300 человек

В манифестациях против планов властей сократить расходы на соцнужды приняли участие 7,3 тыс. радикалов, сообщили в МВД

ПАРИЖ, 18 сентября. /ТАСС/. Полиция Франции задержала более 300 человек на акциях протеста против планов властей сократить расходы на социальные нужды. Об этом сообщил глава МВД Франции Брюно Ретайо, трансляцию выступления которого вел телеканал BFMTV.

"309 человек задержаны, из них 134 помещены под стражу", - сказал министр.

По его словам, в манифестациях приняли участие 7,3 тыс. радикалов. "Им не удалось блокировать Францию", - подчеркнул Ретайо.

Ранее МВД сообщило, что в манифестациях приняли участие более 500 тыс. человек. По оценке ведущего французского профцентра "Всеобщая конфедерация труда" (CGT), на улицы вышли более 1 млн человек.

В Париже и других городах, в том числе в Нанте, Ренне, Лионе и Марселе, манифестации переросли в беспорядки: радикально настроенные демонстранты громили магазины и отделения банков. Полиция задерживала протестующих и применяла слезоточивый газ. Для обеспечения порядка МВД задействовало более 80 тыс. полицейских и жандармов, а также бронетехнику и беспилотники.