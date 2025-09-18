По словам президента США, премьер-министр Великобритании "сказал, что это нехорошо"

ЛОНДОН, 18 сентября. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер согласился с его высказываниями о необходимости прекращения закупок российской нефти европейскими союзниками США.

"Он сказал, что это нехорошо", - отметил Трамп, отвечая на вопросы журналистов на борту своего самолета после вылета из Великобритании в США, запись распространил пресс-пул Белого дома. "Он [Стармер] также согласился, что им следует прекратить покупать нефть у России", - добавил американский лидер.

Трамп, выступая ранее на совместной пресс-конференции со Стармером в загородной резиденции британского премьера Чекерс, сообщил, что не готов к введению новых санкций в отношении Москвы, пока страны Европы покупают у России нефть.

Трамп 13 сентября заявил, что готов ввести жесткие санкции в отношении России, если все члены Североатлантического альянса будут действовать сообща и прекратят закупать российскую нефть. Он утверждал, что продолжение импорта энергоресурсов из РФ некоторыми союзниками по НАТО "ослабило переговорные позиции альянса". Кроме того, американский лидер призвал страны НАТО ввести импортные пошлины против Китая в размере 50-100%. По его словам, это поможет положить конец украинскому кризису, но при этом такие тарифы могут быть отменены после мирного урегулирования.

Как заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, Пекин примет решительные ответные меры, если страны НАТО под давлением США попытаются ввести пошлины в отношении Китая под предлогом закупок им российской нефти.