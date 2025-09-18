Он считает, что от США нельзя требовать таких рестрикций, пока Европа закупает российские нефтепродукты

НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что нельзя требовать от Вашингтона введения санкций против Китая за покупку российской нефти, пока ее покупает Европа.

"Если бы Европа сделала что-то в отношении Китая, я думаю, что Китай, вероятно, предпринял бы усилия для завершения этого [украинского] конфликта", - заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News, отвечая на вопрос о возможности введения США санкций в отношении КНР за покупку российской нефти. Президент США добавил, что в случае, если бы европейские страны ввели подобные рестрикции, он бы "тоже что-нибудь сделал". "Но, повторюсь, неприемлемо, чтобы Европа покупала нефть у России и рассчитывала бы на то, чтобы я был огорчен тем, что нефть у России покупает Китай", - заявил Трамп.

По утверждению Трампа, санкции союзников Вашингтона, в том числе европейских, в отношении Китая могли бы оказать влияние на мирное урегулирование, так как Китай "является крупнейшим покупателем российской нефти с большим отрывом". Он добавил, что, по его мнению, у Пекина "есть и другие" рычаги влияния на Москву.

Американский лидер назвал "не лучшей" ситуацию, при которой Европа покупает российскую нефть. "Они делали это тихо и коварно. Так делать нельзя", - продолжил он. "Если вы хотите победить, то не покупайте нефть у России. Посмотрим, к чему это приведет", - резюмировал Трамп.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не потерпит попыток Запада оказать влияние на отношения Москвы и Пекина. По словам официального представителя МИД РФ, угрозы со стороны США введением новых санкций против Китая не отвечают "статусу цивилизованного государства". "Украина - предлог, Россия - предлог, просто под этими предлогами грубо нарушаются правила международной торговли и осуществляется наглое вмешательство в жизненные интересы суверенных государств, которые и так уже являются великим державами и независимыми полюсами мировой политики", - констатировала Захарова.