Президент США предположил, что дроны были выведены из строя

НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что инцидент с беспилотниками в Польше был вызван потерей контроля над ними.

"Я не могу говорить, было ли это ошибкой или нет. Давайте признаем: они не должны были быть там. Вероятно, они были выведены из строя. <...> Будем надеяться на это", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Трамп добавил, что беспилотники "были сбиты и упали на территорию Польши". "Они не должны были приближаться туда в любом случае", - заявил он.

Утром 10 сентября оперативное командование польской армии заявило об уничтожении нескольких объектов, идентифицированных как БПЛА и нарушивших воздушное пространство страны. По словам премьер-министра Дональда Туска, в ночь с 9 на 10 сентября зафиксировали 19 нарушений воздушного пространства. В связи с инцидентом НАТО по просьбе Польши задействовала статью 4 Североатлантического договора, чтобы начать консультации членов альянса.

Как заявили в российском Минобороны, ВС РФ в ночь с 9 на 10 сентября нанесли удар по предприятиям ВПК Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в Виннице и Львове. Объекты для поражения на территории Польши не планировались. Дальность БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км. В МО России заявили, что готовы к консультациям с польской стороной "по данной теме".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге 18 сентября, что власти Польши не стремятся прояснить ситуацию и дойти до правды в инциденте с БПЛА