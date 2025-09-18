Президент США уточнил, что намерен 19 сентября обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином соцсеть и двустороннюю торговлю

НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что власти КНР готовы окончательно утвердить условия сделки по продаже китайской соцсети TikTok американским компаниям. Об этом он заявил в интервью журналистам телеканала Fox News.

"Звучит так, будто они дали одобрение относительно TikTok", - отметил американский лидер, говоря об условиях приобретения соцсети американским бизнесом у китайской компании ByteDance. "TikTok - это огромные деньги для США", - подчеркнул Трамп.

Глава вашингтонской администрации уточнил, что в телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином, запланированном на 19 сентября, намерен обсудить TikTok и двустороннюю торговлю. "По всему этому мы очень близки к сделкам", - заверил Трамп.

Президент США 16 сентября заявил, что "группа очень крупных компаний" хочет приобрести TikTok. По его словам, предварительные договоренности с китайской стороной относительно этого достигнуты. Американский лидер отмечал, что окончательно утвердит условия сделки в разговоре с председателем КНР.

По сведениям газеты The New York Post, будет создана новая американская компания с оценочной стоимостью в $50 млрд, которая будет обеспечивать работу TikTok для американских пользователей. Как уточнило издание, основными акционерами новой компании станут миллиардер Джефф Ясс, являющийся сторонником Трампа, а также Билл Форд, возглавляющий инвестиционную компанию General Atlantic. ByteDance получит в новой компании долю в 19,9%. Важную роль в сделке будет играть глава Oracle Ларри Эллисон, который будет ответственен за предоставление новой компании облачных услуг.

Закон, обязывающий ByteDance продать или прекратить деятельность соцсети на территории Соединенных Штатов, был подписан в 2024 году 46-м президентом США Джо Байденом. Трамп говорил, что "тепло относится" к этой платформе, поскольку голоса ее пользователей поспособствовали его победе на президентских выборах. После инаугурации 20 января 2025 года он подписал указ, согласно которому блокировка этой платформы в Соединенных Штатах была отложена. Позднее он неоднократно продлевал эту отсрочку. В последний раз он сделал это 16 сентября. Сейчас блокировка соцсети в США отложена до 16 декабря.