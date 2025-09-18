Международная система "не способна реагировать на возникающие кризисы в силу своих специфических предпочтений и структуры управления", подчеркнул глава МИД Турции

АНКАРА, 19 сентября. /ТАСС/. ООН нуждается в реформировании, без которого решением проблем будут заниматься региональные игроки и объединения, в том числе БРИКС, Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), АСЕАН. Такое мнение высказал в интервью египетскому телеканалу MBC Masr глава МИД Турции Хакан Фидан.

"Смогут ли другие субъекты создать альтернативу существующей международной системе? Как вы знаете, международная система, к сожалению, особенно в ходе инцидента в Газе, продемонстрировала свои существенные недостатки. Она не способна реагировать на возникающие кризисы в силу своих специфических предпочтений и структуры управления. Структура ООН, а особенно ее Совет Безопасности, далеки от решения имеющихся проблем. Совбез и ООН в целом необходимо реформировать. Необходимо внедрить более инклюзивный механизм принятия решений, основанный на более широком участии", - заявил министр.

По его словам, "без реформирования ООН, несомненно, многочисленные региональные игроки, такие как БРИКС, ШОС, АСЕАН и другие, выйдут на сцену и будут прокладывать свой путь".

В частности, как отметил Фидан, "сейчас существующая международная система на фоне войны в Газе, продолжающейся российско-украинской войны, потенциальных событий в Азиатско-Тихоокеанском регионе, конкуренции и торговых войн подпитывает новые кризисы, а не предлагает решения".