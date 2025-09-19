Шарма Оли также заявил, что правительство не приказывало полиции открывать огонь по демонстрантам

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 сентября. /ТАСС/. Ушедший в отставку на фоне массовых протестов в Непале премьер-министр Шарма Оли заявил, что беспорядки, которые 8-9 сентября привели к гибели нескольких десятков людей, стали следствием заговора.

"Во время протеста поколения Z, который, как заявляли организаторы, должен был пройти мирно, заговорщики, проникшие в ряды протестующих, спровоцировали насилие, и мы потеряли жизни наших молодых людей", - приводит слова экс-премьера новостной портал Nepal News.

Оли также утверждал, что правительство не отдавало полиции приказ открывать огонь по демонстрантам. "Стрельба велась из автоматического оружия, которого у полиции нет, и этот инцидент должен быть расследован", - добавил он.

Ранее стало известно, что Оли переехал из военной части, где находился под защитой армии на протяжении девяти дней, на частную виллу. Как ожидается, 19 сентября он впервые после отставки появится на публике и примет участие в мероприятиях, посвященных отмечаемому в стране Дню конституции.

В Катманду и других городах Непала в начале прошлой недели произошли беспорядки после акций протестов против коррупции и запрета социальных сетей. Их основными участниками стали студенты и активисты молодежного движения Gen-Z. Протестующие подожгли здания государственных учреждений, в том числе парламента, Верховного суда, прокуратуры, и совершили нападения на дома политиков и чиновников. Погибли более 70 человек, более 1,3 тыс. получили ранения.

12 сентября бывший председатель Верховного суда Непала Сушила Карки была назначена главой временного правительства, став первой женщиной на этой должности в непальской истории. Она начала формировать правительство. По ее словам, у власти оно пробудет не больше шести месяцев. Новые парламентские выборы, как ожидается, состоятся в начале марта 2026 года.