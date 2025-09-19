Сама Кэролайн Левитт отказалась от комментариев

ВАШИНГТОН, 19 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт находится под охраной сотрудников спецслужб на фоне усиления мер безопасности после убийства консервативного активиста Чарли Кирка. Об этом сообщила телекомпания CBS со ссылкой на источники.

По их данным, Левитт "в последние дни охраняли сотрудники Секретной службы США". Сама пресс-секретарь отказалась от комментариев. Секретная служба пока не ответила на просьбу CBS прокомментировать ситуацию.

В настоящее время в Конгрессе США рассматривается возможность выделения дополнительных $58 млн для усиления мер по обеспечению безопасности должностных лиц исполнительной и судебной ветвей власти.

В 31-летнего Кирка стреляли 10 сентября во время его выступления в университете в Ореме (штат Юта). Он умер в больнице от полученного ранения. Активист, придерживавшийся консервативных взглядов, был сторонником президента США. Кирк неоднократно выступал против американской военной помощи Украине.

Подозреваемый в убийстве Тайлер Джеймс Робинсон был задержан вечером 11 сентября. 16 сентября ему официально предъявили обвинения по семи пунктам, первым из которых является убийство при отягчающих обстоятельствах, вторым - противоправное применение огнестрельного оружия, повлекшее нанесение тяжких телесных повреждений. Его также обвиняют по двум эпизодам в препятствовании правосудию. Кроме того, Робинсону вменяются два обвинения в оказании давления на свидетелей, а также в совершении насильственного преступления в присутствии детей.