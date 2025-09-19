Палестину будут признавать все больше государств, отметил Абдель Хафиз Нофаль

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Израиль постепенно начал терять позиции в Европе, Палестину будут признавать все больше государств. Об этом заявил ТАСС посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль.

"Израиль начал терять отношения с Европой и даже с США, - прокомментировал глава палестинского диппредставительства доклад комиссии ООН. - Мы уверены, что страны Европы, Австралия, Канада начнут признавать Палестину, потому что они видят, что происходит на самом деле. Израиль теряет отношения на всех направлениях".

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что республика проведет 22 сентября в ООН конференцию по вопросу признания Палестины - независимо от боевых действий в Газе и других решений израильских властей.

24 июля Макрон заявил, что Французская Республика намерена признать Государство Палестина на сессии ГА ООН. 29 июля канцелярия премьер-министра Великобритании Кира Стармера опубликовала заявление о том, что Лондон признает государственность Палестины перед сессией Генассамблеи ООН, если Израиль продолжит препятствовать доставке гуманитарных грузов в сектор Газа и не прекратит военную операцию в анклаве.

Палестина признана 148 членами ООН. В 95 странах действуют палестинские посольства и постоянные представительства. Советский Союз, правопреемницей которого является Россия, признал Государство Палестина в 1988 году.