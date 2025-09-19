Министерство потребовало ограничить деятельность партии сроком на 12 месяцев

КИШИНЕВ, 19 сентября. /ТАСС/. Министерство юстиции Молдавии обратилось в апелляционную палату для приостановления деятельности оппозиционной партии "Сердце Молдовы" экс-главы Гагаузии Ирины Влах, которая участвует в выборах в составе Патриотического блока.

"Министерство потребовало приостановить деятельность партии сроком на 12 месяцев по запросу Центральной избирательной комиссии (ЦИК), которая подозревает партию в незаконном финансировании", - говорится в сообщении на сайте министерства.

"Сердце Молдовы" входит в Патриотический избирательный блок вместе с Соцпартией, Компартией, а также партией "Будущее Молдовы". Лидеры блока критикуют политику конфронтации с Москвой и выступают за восстановление отношений с Россией. Патриотический блок называют главным оппонентом правящей Партии действия и солидарности (ПДС) на парламентских выборах 28 сентября.

В "Сердце Молдовы" заявили, что обжалуют возможный запрет.

Патриотический блок продолжит участие в выборах в случае отстранения "Сердца Молдовы". Ранее от выборов был отстранен оппозиционный блок "Победа", а также входящие в него партии и ряд других формирований. В стране закрыты предоставлявшие площадку оппозиции телеканалы и информационные порталы. Критикующие власть политики и общественные деятели заявляют, что подвергаются давлению со стороны правоохранительных органов.

Как свидетельствуют опросы общественного мнения, контролирующей парламент и правительство ПДС не удастся сохранить большинство в парламенте и будущее правительство будет коалиционным. В оппозиции к ПДС будут блок "Альтернатива", в который вошли "Движение национальной альтернативы", Партия развития и объединения Молдавии, партия "Гражданский конгресс", а также Патриотический избирательный блок.