В Купянске назревает катастрофа, которую в течение года отсрочили, заявила Марьяна Безуглая

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Катастрофа назревает для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Купянске Харьковской области, но эта информация замалчивается. Об этом заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

"В Купянске назревает катастрофа, которую в течение года отсрочили, но сейчас умалчивают на уровнях принятия решений", - написала она в своем телеграм-канале. По ее словам, для ВС РФ далее открывается путь для дальнейшего продвижения в регионе.

17 сентября начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что группировка войск "Запад" развивает наступление в Купянске. 19 сентября военный эксперт Андрей Марочко рассказал ТАСС, что российские военнослужащие продвинулись сразу у двух поселений под Купянском - у Кучеровки и Петропавловки. По его словам, в ходе боев бойцы РФ отбили лесополосу и уничтожили укрепрайон ВСУ.