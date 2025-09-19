Официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал отметил, что на российско-белорусских маневрах находились представители США, Турции и Венгрии

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 сентября. /ТАСС/. Индия была не единственной страной, принявшей участие в российско-белорусских учениях "Запад-2025", на маневрах также присутствовали представители стран НАТО, таких как США, Турция и Венгрия. Об этом заявил официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал, отвечая на вопрос ТАСС.

"Что касается нашего участия в учениях в России… я хотел бы отметить, что несколько других стран, включая страны НАТО, такие как Соединенные Штаты, Турция и Венгрия, участвовали в этих учениях в качестве наблюдателей", - сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать критические заявления, прозвучавшие на Западе по поводу участия индийских военнослужащих в маневрах.

Он также подчеркнул, что Индия "проводит военные учения, оборонные мероприятия с рядом стран". Дипломат напомнил, что Минобороны южноазиатской республики четко обозначило цели участия индийских военных в учениях "Запад-2025".

Российско-белорусские учения "Запад-2025" проходили с 12 сентября по 16 сентября на территории Белоруссии. Индия направила на маневры воинский контингент в составе 65 военнослужащих. Как подчеркивали в индийском Минобороны, "участие в учениях "Запад-2025" еще больше углубит сотрудничество в области обороны и укрепит дух товарищества между Индией и Россией".

Ранее британская газета The Times выразила мнение, что Индия "пересекает красную черту", присоединяясь к российско-белорусским военным учениям. Как утверждало издание, решение Нью-Дели участвовать в маневрах "Запад-2025" в период обострения напряженности в отношениях между Россией и НАТО стало тревожным сигналом.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что попытки западных стран надавить на Индию в связи с ее участием в учениях "Запад-2025" тщетны и смехотворны. Она напомнила, что Россию и Индию связывают прочные, проверенные временем узы дружбы, их "поистине неисчерпаемый потенциал поступательно реализуется на благо народов двух стран безотносительно к колебаниям геополитической конъюнктуры".