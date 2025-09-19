Многие семьи по-прежнему живут в палатках или под открытым небом, сообщила специальный представитель организации по вопросам женщин в Афганистане Сьюзан Фергюсон

ЖЕНЕВА, 19 сентября. /ТАСС/. Более половины пострадавших и погибших в результате землетрясения на востоке Афганистана составляют женщины и девочки. Об этом заявила специальный представитель ООН по вопросам женщин в Афганистане Сьюзан Фергюсон.

"Хотя основные подземные толчки уже прошли или почти прошли, женщины в пострадавших районах сталкиваются с долгосрочной катастрофой без большего количества срочной помощи. К сожалению, женщины и девочки составляют более половины погибших и раненых и 60% тех, кто все еще числится пропавшими без вести", - сказала она на брифинге прессы в Женеве.

По словам Фергюсон, во время посещения деревни в провинции Кунар на прошлой неделе она убедилась, что "многие семьи по-прежнему живут в палатках или под открытым небом". "Инфраструктура водоснабжения и санитарии разрушена, и в деревнях и неформальных поселениях не хватает туалетов для женщин и девочек", - добавила она.

31 августа в горах Гиндукуш было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,2. Оно произошло в 27 км к юго-западу от города Асадабад на востоке Афганистана. Мощные подземные толчки разрушили целые деревни. По последним данным, число погибших вследствие стихийного бедствия превысило 2,2 тыс., около 3,6 тыс. афганцев пострадали. 2 сентября в горах Гиндукуш произошло очередное землетрясение магнитудой 5,5.