НЬЮ-ДЕЛИ, 19 сентября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Непала задержали 5 495 заключенных, сбежавших из тюрем на фоне прошедших в стране на прошлой неделе массовых беспорядков. Более 8,8 тыс. человек все еще находятся в бегах, сообщил новостной портал Nepal News со ссылкой на данные Департамента по управлению тюрьмами республики.

По его информации, в общей сложности почти 13,6 тыс. человек сбежали из 27 пенитенциарных учреждений в разных городах Непала. Всего в тюрьмах страны до начала беспорядков находилось более 29 тыс. заключенных. Сообщается также о поимке 244 из 964 несовершеннолетних, сбежавших из исправительных центров.

Ранее газета The Kathmandu Post со ссылкой на полицию сообщила, что среди сбежавших - осужденные за убийства, изнасилования, похищения и торговлю людьми. Для поиска и задержания беглецов мобилизовали армию и полицию.

В Катманду и других городах Непала в начале прошлой недели произошли беспорядки после протестов против коррупции и запрета социальных сетей. Их основными участниками стали студенты и активисты молодежного движения Gen-Z. Протестующие подожгли здания государственных учреждений, в том числе парламента, Верховного суда, прокуратуры, и совершили нападения на дома политиков и чиновников. Погибли более 70 человек, более 1,3 тыс. получили ранения.

12 сентября бывший председатель Верховного суда Непала Сушила Карки была назначена главой временного правительства, став первой женщиной на этой должности в непальской истории. Она начала формировать правительство. По ее словам, у власти оно пробудет не больше шести месяцев. Новые парламентские выборы, как ожидается, состоятся в начале марта 2026 года.