Сотрудники ТЦК применили слезоточивый газ, чтобы отбиться

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. В Ковеле Волынской области на западе Украины около 20 человек оказали открытое сопротивление мобилизационным мероприятиям, сотрудники военкомата применили слезоточивый газ, чтобы отбиться. Об этом сообщил областной территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата).

По данным, опубликованным на странице ТЦК в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), сотрудники военкомата попытались проверить документы у мужчины, но он убежал на территорию одного из предприятий критической инфраструктуры. Сотрудники ТЦК последовали за ним, чтобы установить личность, но к ним подошли трое работников предприятия, которые, как утверждается, "начали сопротивляться, угрожать и пытались нанести телесные повреждения военнослужащим". Позже к ним подошли еще около 15 человек из числа сотрудников предприятия, все вместе они "препятствовали исполнению служебных обязанностей, дергали военнослужащих и повредили служебный автомобиль".

Как сообщили в пресс-службе, сотрудники военкомата "в целях самозащиты и прекращения противоправных действий применили специальные средства - слезоточивый газ". На месте работает полиция.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники военкоматов активизируют рейды по общественным местам и избивают задержанных, а мужчины призывного возраста стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью. В то же время все чаще происходят случаи открытых столкновений граждан с сотрудниками военкоматов.