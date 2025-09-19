Об этом сообщил белорусский Госпогранкомитет

МИНСК, 19 сентября. /ТАСС/. Государственный пограничный комитет Белоруссии не получал от Варшавы информации о возобновлении работы польских пунктов пропуска. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС официальный представитель ведомства Антон Бычковский.

"На текущий момент времени официальной информации о возобновлении работы польских пунктов пропуска от сопредельной стороны в Госпогранкомитет не поступало", - сказал он.

Радио "Беларусь" сообщило 19 сентября, что польская сторона с 20 сентября откроет границу для поездов, а 22 сентября - для всех остальных транспортных наземных средств.

Польский премьер Дональд Туск 9 сентября объявил о закрытии границы с Белоруссией в ночь с 11 на 12 сентября в связи с началом белорусско-российских учений "Запад-2025". Мера касается обоих направлений - въезда и выезда - как для людей, так и для грузового автомобильного и железнодорожного транспорта и будет действовать "до дальнейшего уведомления". В МИД Белоруссии назвали это решение Варшавы безосновательным и антинародным. В свою очередь в МИД РФ призвали Польшу задуматься о последствиях закрытия границы с Белоруссией и пересмотреть принятое решение в кратчайшие сроки.