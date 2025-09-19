При помощи махинаций с закупкой продовольствия для ВСУ поставщики незаконно получили сверхприбыли на сумму более $18 млн

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Расследование по делу о хищении госсредств при закупке министерством обороны продуктов питания для Вооруженных сил Украины (ВСУ) завершено Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП). Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

"Золотые яйца" Минобороны: "НАБУ и САП завершили следствие по хищению государственных средств при закупке Минобороны продуктов для армии. После ознакомления с материалами следствия стороной защиты дело направят в суд", - говорится в Telegram-канале НАБУ.

По данным следствия НАБУ и САП, в результате махинаций с закупкой продовольствия два поставщика, контролируемые одной владелицей, незаконно получили сверхприбыли на сумму более $18 млн. "Эти деньги владелица компаний могла потратить на покупку гостиниц в Хорватии и другой недвижимости", - уточняет НАБУ.

Ранее Высший антикоррупционный суд (ВАКС) заочно арестовал владелицу компаний-поставщиков. 28 июля 2025 года по ходатайству детективов НАБУ, согласованному прокурором САП, судья ВАКС избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей.

Обвинения по делу были предъявлены также бывшему руководителю департамента Минобороны, двум руководителям компаний-поставщиков, одному физлицу по статьям о растрате, покушении на растрату и легализации средств. Следствие установило, что в течение 2022-2023 годов обеспечение ВСУ продовольствием происходило путем закупки так называемых комплектов продуктов по каталогам. Цена комплекта формировалась на основе всех наименований каталога и составляла их среднюю стоимость, "что позволяло поставщикам манипулировать ценами: завышать их на ходовые продукты и занижать на малопотребляемые или на сезонные".

Разоблачение коррупционной схемы имело большой резонанс в обществе, украинские СМИ писали, что таким образом Минобороны закупало, например, куриные яйца по цене 17 гривен ($0,46) за штуку, тогда как розничная цена, по данным на январь 2023 года, составляла около 7 гривен за штуку. Этот скандал стоил должностей замминистра обороны Вячеславу Шаповалову, замдиректора департамента госзакупок Богдану Хмельницкому, замглавы Промоборонэкспорта Владимиру Терещенко. На фоне этого и ряда других коррупционных скандалов в сентябре 2023 года был уволен глава украинского военного ведомства Алексей Резников. При этом украинские СМИ отмечают, что Резников пока ни в одном из этих дел почему-то не фигурирует.