Лидеры КНР и США обменялись мнениями по поводу китайско-американских отношений

ПЕКИН, 19 сентября. /ТАСС/. Телефонный разговор председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом прошел конструктивно, прагматично и позитивно. Об этом сообщило агентство Xinhua.

По его сведениям, лидеры двух стран подробно обменялись откровенными мнениями по поводу текущих китайско-американских отношений и вопросов, представляющих взаимный интерес.

Как уточняется, Си Цзиньпин и Трамп дали стратегические рекомендации для стабильного развития двусторонних отношений на последующем этапе.