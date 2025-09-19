Эстония запросила консультации НАТО после инцидента с истребителями

В Минобороны РФ неоднократно заявляли, что все полеты российской военной авиации выполняются в строгом соответствии с международными правилами

ВИЛЬНЮС, 19 сентября. /ТАСС/. Власти Эстонии запросили консультации членов НАТО в соответствии со статьей 4 Североатлантического договора в связи с якобы совершенным российскими истребителями нарушением ее воздушных границ. Об этом заявил премьер-министр страны Кристен Михал.

"Правительство Эстонии приняло решение запросить консультации НАТО в соответствии со статьей 4", - написал он в X.

Ранее эстонские власти выступили с утверждением, что утром 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 вторглись в ее воздушное пространство.

В Минобороны РФ неоднократно заявляли, что все полеты российской военной авиации выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.