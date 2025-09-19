МИД Узбекистана рекомендует своим гражданам отказаться от поездок на Украину

ТАШКЕНТ, 19 сентября. /ТАСС/. МИД Узбекистана направил ноты внешнеполитическому ведомству и генпрокуратуре Украины в связи с удержанием в рабстве 13 узбекистанцев. Об этом сообщил пресс-секретарь дипведомства Узбекистана Ахрор Бурханов.

В пятницу Киевская областная прокуратура проинформировала, что группа людей удерживала 13 граждан Узбекистана в нечеловеческих условиях под Киевом в целях трудовой эксплуатации. Четыре члена группировки задержаны, им предъявлены обвинения в особо тяжком преступлении.

В этой связи сотрудники посольства республики на Украине выехали на место для выяснения ситуации, граждан разместили в одной из местных больниц. "Посольство взяло ситуацию с нашими гражданами под полный контроль и принимает все необходимые меры для их возвращения в Узбекистан. В частности, в Министерство иностранных дел и Генеральную прокуратуру Украины направлены соответствующие ноты для оказания консульско-правовой помощи гражданам Узбекистана", - написал Бурханов в Telegram-канале.

Кроме того, МИД Узбекистана рекомендует своим гражданам отказаться от поездок на Украину. "В связи со сложившейся на Украине ситуацией, которая может представлять угрозу жизни людей, рекомендуем гражданам Узбекистана в настоящее время не планировать визиты в эту страну, принимая во внимание собственную безопасность", - подытожил пресс-секретарь узбекистанского дипведомства.