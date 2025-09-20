Согласно документу, вашингтонской администрации следует "активно и последовательно прилагать дипломатические усилия для убеждения" других стран также начать использовать в интересах Украины не менее 5% замороженных российских активов

ВАШИНГТОН, 20 сентября. /ТАСС/. Группа американских сенаторов от обеих партий представила законопроект, предусматривающий регулярную передачу Вашингтоном Киеву замороженных в США активов РФ.

Согласно документу, опубликованному в пятницу комитетом по иностранным делам Сената Конгресса, следует внести некоторые изменения в подписанные 46-м президентом США Джо Байденом в 2024 году законы, предусматривающие возможность конфискации американскими властями замороженных активов России и оказание военной помощи Украине. По мнению законодателей от обеих партий, вашингтонская администрация, в частности, должна приступить к передаче упомянутых средств Киеву "каждые 90 дней". Предполагается, что госсекретарь США выделял бы Украине в такой промежуток времени не меньше чем по $250 млн.

Согласно законопроекту, вашингтонской администрации следует "активно и последовательно прилагать дипломатические усилия для убеждения" других стран также начать использовать в интересах Украины не менее 5% замороженных российских активов. По расчетам американских законодателей, это должно первоначально касаться примерно $15 млрд. Сенаторы полагают, что и другим государствам следует передавать средства Киеву не реже чем раз в 90 дней.

Кроме того, сенаторы хотят обязать вашингтонскую администрацию представлять отчет о том, какие объемы российских суверенных активов, в том числе замороженных, имеются за пределами США.

Евросоюз, Канада, США и Япония заморозили активы России в размере около $300 млрд после начала специальной военной операции. Из них порядка $5-6 млрд находятся в Соединенных Штатах, а большая часть - в Европе, в том числе на международной площадке Euroclear в Бельгии, где хранятся $210 млрд. Как предупреждали представители МИД РФ, Москва незамедлительно предпримет шаги в ответ на возможную конфискацию своих активов на Западе.