Еврокомиссия (ЕК) в рамках 19-го пакета санкций против России предложила ввести рестрикции в отношении 45 российских и зарубежных компаний, сообщила председатель Урсула фон дер Ляйен. Трансляция ее обращения велась в X.

Кроме того, Еврокомиссия скоро выдвинет новое предложение об использовании российских активов на нужды Украины. При этом визовые ограничения, о возможности введения которых ранее сообщали западные СМИ, упомянуты не были.

Глава евродипломатии Кая Каллас отметила, что ЕК предложила ускорить отказ от сжиженного природного газа (СПГ) из России к 1 января 2027 года.

ТАСС собрал основные предложения по новым ограничениям.

Финансовая сфера

Введение рестрикций против российских и иностранных банков, а также криптовалютных платформ.

Принятие ограничительных мер против российской платежной системы "Мир" за рубежом.

Нефтегазовая сфера и промышленность

Ускорение поэтапного отказа от российского сжиженного природного газа к 1 января 2027 года.

Снижение потолка цен на российскую нефть в $47,6 за баррель.

Введение санкций против 118 судов.

Полный запрет всех транзакций с участием российских компаний "Роснефть" и "Газпромнефть".

Введение санкций против нефтяных компаний и НПЗ в третьих странах, в том числе Китае.

Ужесточение экспортного контроля для российских, индийских и китайских предприятий, а также запрет экспорта ряда химикатов, руд, металлов и солей.

ВПК

Введение санкций против 45 российских и зарубежных компаний. По утверждению фон дер Ляйен, эти компании якобы "оказывали прямую или косвенную поддержку" российскому военно-промышленному комплексу (ВПК).

Введение санкций против компаний из третьих стран, в том числе из Китая, за якобы помощь российскому ВПК.

Российские активы

ЕК в скором времени выдвинет новое предложение об использовании замороженных на Западе российских активов на нужды Украины.

Туризм