Еврокомиссия (ЕК) в рамках 19-го пакета санкций против России предложила ввести рестрикции в отношении 45 российских и зарубежных компаний, сообщила председатель Урсула фон дер Ляйен. Трансляция ее обращения велась в X.
Кроме того, Еврокомиссия скоро выдвинет новое предложение об использовании российских активов на нужды Украины. При этом визовые ограничения, о возможности введения которых ранее сообщали западные СМИ, упомянуты не были.
Глава евродипломатии Кая Каллас отметила, что ЕК предложила ускорить отказ от сжиженного природного газа (СПГ) из России к 1 января 2027 года.
ТАСС собрал основные предложения по новым ограничениям.
Финансовая сфера
- Введение рестрикций против российских и иностранных банков, а также криптовалютных платформ.
- Принятие ограничительных мер против российской платежной системы "Мир" за рубежом.
Нефтегазовая сфера и промышленность
- Ускорение поэтапного отказа от российского сжиженного природного газа к 1 января 2027 года.
- Снижение потолка цен на российскую нефть в $47,6 за баррель.
- Введение санкций против 118 судов.
- Полный запрет всех транзакций с участием российских компаний "Роснефть" и "Газпромнефть".
- Введение санкций против нефтяных компаний и НПЗ в третьих странах, в том числе Китае.
- Ужесточение экспортного контроля для российских, индийских и китайских предприятий, а также запрет экспорта ряда химикатов, руд, металлов и солей.
ВПК
- Введение санкций против 45 российских и зарубежных компаний. По утверждению фон дер Ляйен, эти компании якобы "оказывали прямую или косвенную поддержку" российскому военно-промышленному комплексу (ВПК).
- Введение санкций против компаний из третьих стран, в том числе из Китая, за якобы помощь российскому ВПК.
Российские активы
- ЕК в скором времени выдвинет новое предложение об использовании замороженных на Западе российских активов на нужды Украины.
Туризм
- Фон дер Ляйен не упомянула введение более жесткого визового режима для российских туристов, презентуя новый пакет санкций. Об этой возможности ранее сообщали западные СМИ.