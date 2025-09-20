По данным агентства, консультации пройдут в соответствии со статьей 4 Североатлантического договора

БЕРЛИН, 20 сентября. /ТАСС/. Страны НАТО обсудят в начале следующей недели инцидент с истребителями в Эстонии. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя альянса.

По его словам, консультации пройдут в соответствии со статьей 4 Североатлантического договора. Конкретную дату он не уточнил.

Ранее премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что власти страны запросили консультации членов НАТО в соответствии со статьей 4 Североатлантического договора в связи с якобы совершенным российскими истребителями нарушением ее воздушных границ. До этого эстонские власти выступили с утверждением, что утром 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 вторглись в ее воздушное пространство.

В Минобороны РФ заявили, что российские МиГ-31 не нарушали воздушное пространство Эстонии. Три российских МиГ-31, как указали в ведомстве, совершили плановый полет из Карелии в Калининградскую область. Полет, как сообщили в Минобороны России, проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля. Во время полета российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и воздушное пространство Эстонии не нарушали, подчеркнули в министерстве.