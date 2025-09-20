Валдис Домбровскис при этом отметил, что ограничения коснутся СПГ

СТОКГОЛЬМ, 20 сентября. /ТАСС/. Новый пакет антироссийских санкций ЕС не будет включать в себя ограничения на покупку нефти из РФ. Об этом заявил еврокомиссар по экономическим и социальным вопросам Валдис Домбровскис.

"Что касается 19-го пакета санкций в области энергетики, то он конкретно не касается нефти, но касается СПГ", - сказал на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров экономики и финансов стран ЕС в Копенгагене.

Еврокомиссар подчеркнул, что работы по полному отказу от ископаемого российского топлива будут продолжены, однако сроков реализации этой стратегии он не назвал.

Ранее Еврокомиссия предложила отказаться от СПГ из РФ к началу 2027 года, то есть на год раньше, чем было запланировано.