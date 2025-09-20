Макрон перед признанием Палестины пригрозил жесткими наказаниями за антисемитизм

Президент Франции ранее сообщил, что республика проведет 22 сентября в ООН конференцию по вопросу признания Палестины независимо от боевых действий в Газе и других решений израильских властей

ПАРИЖ, 20 сентября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон в преддверии объявления о намерении признать государственность Палестины пригрозил жесткой реакцией на любые проявления антисемитизма в стране на фоне этого события.

"Я знаю о беспокойстве французских евреев, - написал он в X. - Я попросил министра юстиции дать указание прокурорам еще более улучшить реакцию правосудия на антисемитизм и его новые формы. Два лозунга: абсолютная бдительность и немедленное реагирование, чтобы выявлять и жестко наказывать виновных в антисемитских действиях".

Макрон ранее сообщил, что республика проведет 22 сентября в ООН конференцию по вопросу признания Палестины независимо от боевых действий в Газе и других решений израильских властей. 24 июля он заявил, что Франция намерена признать Государство Палестина на сессии ГА ООН. В Елисейском дворце уточнили, что в ходе этого мероприятия вместе с Францией о своем признании Палестины должны объявить еще девять государств.

В преддверии этого решения мнения внутри Франции по палестинскому вопросу разделились. Согласно опросу Elabe для телеканала BFMTV, только 53% граждан поддерживают признание Палестины в понедельник, тогда как 47% считают такое намерение президента неправильным. Опрос, проведенный Французским институтом общественного мнения по заказу Представительного совета еврейских учреждений во Франции, показывает, что большинство граждан (71%) считают неправильным признавать государственность Палестины, пока радикальная палестинская группировка ХАМАС не сложит оружие и не освободит заложников.

МВД Франции тем временем направило региональным властям распоряжение запретить мэриям коммун вывешивать на своих стенах палестинские флаги. При этом ряд мэров уже выразили соответствующее желание, к этому же призвал и глава Социалистической партии Оливье Фор. В отношении тех, кто ослушается, рекомендовано возбуждать административные дела. Свою позицию МВД обосновывает необходимостью соблюдения "принципа нейтральности государственной службы".