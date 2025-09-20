Даты возможных встреч пока не назвали

НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября. /ТАСС/. Белый дом работает над планированием двусторонних переговоров президента США Дональда Трампа с лидером Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа и Владимиром Зеленским. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По данным газеты, Трамп также может встретиться с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем впервые за свой второй президентский срок. Даты возможных встреч пока не называются.

16 сентября госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Трамп может провести встречу с Зеленским на следующей неделе в Нью-Йорке, где пройдет неделя высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

19 сентября корреспондент телеканала CBS News при Белом доме Дженнифер Джейкобс сообщила в X, что во время сессии ГА ООН Трамп также рассчитывает встретиться с сирийским лидером.

Юбилейная сессия Генеральной Ассамблеи ООН открылась 9 сентября. Неделя высокого уровня пройдет с 23 по 29 сентября. Делегацию РФ на 80-й сессии возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров.