В Каире заявили, что солдаты на полуострове нужны в первую очередь для защиты границ, предотвращения терактов и пресечения деятельности контрабандистов

КАИР, 20 сентября. /ТАСС/. Египетское руководство опровергает информацию о том, что якобы наращивает свое присутствие и развивает военную инфраструктуру на Синайском полуострове вблизи границы с Израилем. Соответствующее заявление распространила государственная информационная служба республики.

"Присутствие военных на Синае необходимо в первую очередь для защиты египетских границ, предотвращения там терактов и пресечения деятельности контрабандистов. Египет по-прежнему придерживается всех положений мирного соглашения [с Израилем]", - говорится в заявлении. В Каире подтвердили, что "считают абсолютно неприемлемым расширение военных операций в секторе Газа и не одобряют планы выселения палестинцев с их территорий".

20 сентября американский портал Axios сообщил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попросил администрацию США оказать давление на Каир, поскольку полагает, что Египет предпринял ряд шагов на Синайском полуострове, являющихся "серьезным нарушением подписанного в 1979 году договора о мире". Источники портала в еврейском государстве утверждали, что египетская сторона "создает военную инфраструктуру" на полуострове, включая ту, "которая может быть использована в наступательных целях". Как сообщили собеседники, военные арабской республики увеличили длину взлетно-посадочных полос на своих авиабазах и построили подземные объекты, которые могут быть использованы для хранения ракет. Как признал Axios, доказательств того, что египтяне действительно складируют ракеты на этих объектах, у его собеседников нет.