Канцелярия Кира Стармера предупредила, что признает палестинское государство, если Израиль не прекратит военную операцию

ЛОНДОН, 21 сентября. /ТАСС/. Великобритания официально признает государственность Палестины в воскресенье. Об этом сообщили британская вещательная корпорация Би-би-си и телеканал Sky News.

По их информации, с соответствующим заявлением должен выступить премьер-министр Кир Стармер.

29 июля канцелярия на Даунинг-стрит, 10 предупредила, что признает палестинское государство перед началом сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре, если Израиль продолжит препятствовать доставке гуманитарных грузов в сектор Газа и не прекратит военную операцию в анклаве. На фоне расширения военных действий в Газе МИД Великобритании позже подтвердил стремление признать Палестину в сентябре.

Как передавала газета The Times, Стармер отложил официальное заявление о признании Палестины до конца текущей недели, чтобы не портить визит президента Дональда Трампа в Великобританию, учитывая, что США не поддерживают британскую позицию по данному вопросу. Американский президент посетил королевство с беспрецедентным в современной истории вторым государственным визитом 16-18 сентября.

Неделя высокого уровня в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН пройдет с 23 по 29 сентября в Нью-Йорке.