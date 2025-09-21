Среди сторонников правящей Лейбористской партии всего 11% одобряют такой шаг премьер-министра Кира Стармера, сообщила газета со ссылкой на социологическое исследование компании JL Partners

ЛОНДОН, 21 сентября. /ТАСС/. Почти 90% британцев не поддерживают предстоящее признание Лондоном государственности Палестины. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на социологическое исследование компании JL Partners.

Во время замера общественного мнения, проведенного с 19 по 31 августа среди 2 118 человек, 87% респондентов высказались против признания палестинского государства без всяких условий. Поддержали подобный подход 13% опрошенных. Среди сторонников правящей Лейбористской партии всего 11% одобряют такой шаг премьер-министра Кира Стармера. Меньше уровень поддержки лишь у последователей оппозиционной Консервативной партии (6%) и правопопулистской Reform UK (8%).

Исследование также показало, что 51% опрошенных против того, чтобы признание состоялось, пока радикальное движение ХАМАС находится у власти. Еще 40% назвали условием для такого шага согласие ХАМАС на прекращение огня и освобождение израильских заложников. Также, согласно опросу, 17% высказались против любого признания палестинского государства.

По информации вещательной корпорации Би-би-си и телеканала Sky News, 21 сентября Стармер объявит о признании государственности Палестины. Критики этого шага указывают на то, что это лишит Лондон возможности влиять как на Израиль, так и на ХАМАС.

29 июля канцелярия на Даунинг-стрит, 10 предупредила, что признает палестинское государство перед началом сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре, если Израиль продолжит препятствовать доставке гуманитарных грузов в сектор Газа и не прекратит военную операцию в анклаве. На фоне расширения военных действий в Газе МИД Великобритании позже подтвердил стремление признать Палестину в сентябре. Общеполитические дебаты в рамках недели высокого уровня на сессии ГА ООН пройдут с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября.