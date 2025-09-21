Президент Финляндии не пояснил, насколько возможным считает заключение перемирия при исключении России из обсуждения этого вопроса

ЛОНДОН, 20 сентября. /ТАСС/. Россия не должна иметь возможность влиять на то, какие гарантии безопасности страны, входящие в "коалицию желающих", пытаются выработать для Киева. Об этом заявил президент Финляндии Александер Стубб в интервью британской газете The Guardian.

«Это не тот вопрос, по которому Россия согласится или нет. Конечно, она не согласится, но смысл не в этом", - сказал Стубб. Он не пояснил при этом, насколько возможным считает заключение перемирия, после которого эти гипотетические гарантии вступят в силу, при исключении РФ из обсуждения этого вопроса.

4 сентября в Париже прошла встреча членов "коалиции желающих", на которой среди прочего обсуждались гарантии безопасности Украины. Точное число участников неизвестно, однако ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в "коалиции" насчитывается уже 30 стран - членов. На пресс-конференции по итогам встречи "коалиции желающих" Макрон указал, что 26 входящих в нее государств подтвердили готовность участвовать в отправке военного контингента на Украину после установления перемирия или мира в этой стране.

18 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не приемлет любые сценарии, подразумевающие размещение контингентов стран НАТО на Украине и способные привести к неконтролируемой эскалации конфликта.